Легендарные Depeche Mode прилетели в Киев

Ранее главный врач 9-й городской клинической больницы Минска сообщил РИА Новости во вторник, что вокалист группы выписан из лечебного учреждения.

"Мы счастливы сообщить, что состояние Дэйва улучшилось, и мы направляемся в Украину сегодня, чтобы выступить с концертом в Киеве завтра", — сообщает пресс-служба коллектива.

Группа заявила, что с нетерпением ждет встречи с фанатами на трех последних шоу европейской части турне — в Киеве, Варшаве и румынском городе Клуж-Напока. Затем у группы будет перерыв в течение месяца до концертов в Северной Америке.

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В понедельник организаторы концерта Depeche Mode в Минске сообщили, что мероприятие отменено из-за госпитализации ее лидера Дэйва Гаана в одну из больниц города. Сообщалось, что, по предварительной информации, у певца острое кишечное расстройство.

В министерстве здравоохранения Белоруссии РИА Новости подтвердили информацию о госпитализации участника группы Depeche Mode, воздержавшись от дальнейших комментариев относительно диагноза и состояния здоровья ввиду конфиденциального характера данной информации.