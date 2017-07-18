наверх
18.07.201718:59
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Легендарные Depeche Mode прилетели в Киев

    (обновлено: )40
    Культовые Depeche Mode прилетели в столицу Украины, где в среду дадут концерт. Несмотря на госпитализацию солиста Дэйва Гаана в Минске, в Киев коллектив прибыл в полном составе. Журналистам удалось заснять первые секунды пребывания музыкантов в Украине.
    ovva.tv

    Ранее главный врач 9-й городской клинической больницы Минска сообщил РИА Новости во вторник, что вокалист группы выписан из лечебного учреждения.

    "Мы счастливы сообщить, что состояние Дэйва улучшилось, и мы направляемся в Украину сегодня, чтобы выступить с концертом в Киеве завтра", — сообщает пресс-служба коллектива.

    Группа заявила, что с нетерпением ждет встречи с фанатами на трех последних шоу европейской части турне — в Киеве, Варшаве и румынском городе Клуж-Напока. Затем у группы будет перерыв в течение месяца до концертов в Северной Америке.

    Cмотрите также: Фотоитоги 18 июля: драка нардепов, Трамп с битой, суд над Розенблатом

    В понедельник организаторы концерта Depeche Mode в Минске сообщили, что мероприятие отменено из-за госпитализации ее лидера Дэйва Гаана в одну из больниц города. Сообщалось, что, по предварительной информации, у певца острое кишечное расстройство.

    В министерстве здравоохранения Белоруссии РИА Новости подтвердили информацию о госпитализации участника группы Depeche Mode, воздержавшись от дальнейших комментариев относительно диагноза и состояния здоровья ввиду конфиденциального характера данной информации.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    Создание "Малороссии". Конец войне?
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    В Нидерландах открыли "живой мемориал", посвященный жертвам катастрофы МН17
    Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Дмитрий Раимов
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"