Автор хита Moscow calling "Парка Горького" попал в "чистилище" "Миротворца"

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Советский и российский рок-музыкант Алексей Белов, наиболее известен как соло-гитарист и автор большинства песен группы "Парк Горького", попал в базу преступников центра "Миротворец". Об этом свидетельствует запись в разделе "чистилище".

Музыканту вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины, участие в пропагандистских акциях на территории Крыма.

скриншот с сайта Советский и российский рок-музыкант Алексей Белов попал в базу преступников центра "Миротворец"

В мае 2017 года в Луганске выступили звезды российской эстрады Александр Маршал, группы "Авиатор", "Челси" и "Мираж" с Маргаритой Суханкиной. Солист группы "Парк Горького" Александр Маршал также является членом чистилища "Миротворца".

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой, после чего Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, рэпер Баста, путешественник Федор Конюхов и многие другие.

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Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.