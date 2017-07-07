наверх
07.07.201716:04
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Автор хита Moscow calling "Парка Горького" попал в "чистилище" "Миротворца"

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (345)

    (обновлено: )22
    Рок-музыканту Алексею Белову вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины, участие в пропагандистских акциях на территории Крыма.
    Музыкант группы Парк Горького Алексей Белов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Советский и российский рок-музыкант Алексей Белов, наиболее известен как соло-гитарист и автор большинства песен группы "Парк Горького", попал в базу преступников центра "Миротворец". Об этом свидетельствует запись в разделе "чистилище".

    Музыканту вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины, участие в пропагандистских акциях на территории Крыма.

    скриншот с сайта
    Советский и российский рок-музыкант Алексей Белов попал в базу преступников центра "Миротворец"

    В мае 2017 года в Луганске выступили звезды российской эстрады Александр Маршал, группы "Авиатор", "Челси" и "Мираж" с Маргаритой Суханкиной.  Солист группы "Парк Горького" Александр Маршал также является членом чистилища "Миротворца". 

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой, после чего Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, рэпер Баста, путешественник Федор Конюхов и многие другие.

    Читайте также: Хорошие отношения Украины и Польши пришло время… хоронить

    Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". 

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Беспорядки накануне саммита G20
    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге
    Акции протеста в Гамбурге
    Первая встреча Путина и Трампа
    Нардеп Олесь Довгий
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Акция "Стоп Бандера" в Варшаве. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор