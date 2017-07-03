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    Культура

    Готовится продолжение фильма "Ликвидация"

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    По информации кинокомпании, которая готовит продолжение многосерийного фильма, сценарий "Ликвидации" еще в работе, съемки фильма обязательно начнутся.
    Афиша сериала Ликвидация
    wikipedia

    КИЕВ, 3 июл – РИА Новости Украина. Съемки продолжения истории героев популярного сериала "Ликвидация" с Владимиром Машковым в главной роли еще не начались, проект находится в фазе написания сценария, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Марс Медиа" в понедельник.

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    Ранее некоторые СМИ со ссылкой на страницу продюсера и режиссера Сергея Члиянца в социальной сети Facebook сообщили, что актеру Владимиру Машкову запретили въезд в Украину, когда он собирался на съемки продолжения "Ликвидации".

    "Сценарий "Ликвидации" еще в работе. Сергей Члиянц никакого отношения к фильму не имеет. Съемки фильма обязательно начнутся. Когда и где объявим отдельно", — сказали в пресс-службе.

    "Ликвидация" – многосерийный фильм 2007 года режиссера Сергея Урсуляка, в основу которого положена история противостояния советской милиции с бандами послевоенной Одессы. Машков сыграл в фильме начальника отдела по борьбе с бандитизмом Давида Гоцмана.

    Ранее Министерство культуры обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В него в частности включен актер Михаил Пореченков, сыгравший в "Ликвидации" антагониста главного героя. Как сообщало Министерство культуры, по мере поступления в ведомство от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, информация будет обновляться.

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