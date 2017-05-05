наверх
05.05.201720:52
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Культура

    Культовый американский режиссер объявил об уходе из кино

    (обновлено: )5
    Американский кинорежиссер Дэвид Линч заявил, что фильмы, собирающие кассу, не те, которые бы ему хотелось снимать. Поэтому он завершает карьеру.
    Кинорежиссер Дэвид Линч
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Культовый американский кинорежиссер Дэвид Линч объявил, что после выхода на телеэкраны всех серий нового сериала "Твин Пикса" перестанет снимать кино.

    Первый трейлер фильма Темная Башня по Стивену Кингу
    Канал Sony Pictures Entertainment на youtube
    Вышел первый трейлер фильма "Темная Башня" по Стивену Кингу

    "Многое изменилось: столько замечательных фильмов провалилось в прокате, а то, что собирает кассу, — не то, чем я хотел бы заниматься", — цитирует Линча ВВС. 

    Режиссер отметил, что культовый "Твин Пикс" с начала 90-х вернется на экраны 21-22 мая с новым сезоном после премьеры на Каннском кинофестивале.

    Первый полнометражный фильм 71-летнего Линча "Человек-слон" вышел в 1977 году. Уже тогда проявился его уникальный стиль.

    "Идеи — как дары, они диктуют все. Ты идешь за идеей и уже не беспокоишься о форме и каких-то там правилах, ты остаешься верным своим мыслям", — сказал Линч.

    Напомним, фильм "Дикие сердцем" в 1990 году принес режиссеру "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах. Линч четырежды был номинантом на "Оскар". Кроме кинематографа, режиссер также увлекается музыкой, фотопроектами с высокой модой и трансцендентальной медитацией.

    Ранее сообщалось, что американский кинорежиссер Оливер Стоун работает над фильмом о президенте России Владимире Путине.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция "Бессмертный полк" в Киеве
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Евровидение-2017. Открытие Еврогородка на Крещатике в Киеве
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Актриса Екатерина Варнава
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка