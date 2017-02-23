Биография актера театра и кино Алексея Петренко. Справка

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Скоропостижно скончался актер театр и кино, народный артист России Алексей Петренко, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Актер театра и кино, народный артист России Алексей Васильевич Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области на Украине.

В 1955–1957 годах Петренко работал кузнецом в Чернигове. В 1961 году он окончил Харьковский театральный институт. Работал в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса, в Донецком русском драматическом театре.

В 1964 году Алексей Петренко по приглашению режиссера Игоря Владимирова перешел в Ленинградский театр имени Ленсовета (ныне — Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета), где первой его работой стала роль солдата Жана в спектакле "Солдат и змея" по сказке Тамары Габбе.

Среди персонажей, сыгранных актером в Театре имени Ленсовета: слуга Бьонделло в "Укрощении строптивой" (1970) Уильяма Шекспира, Свидригайлов в "Преступлении и наказании" (1971) по роману Федора Достоевского, атаман Платов в "Левше" (1974) по Николаю Лескову.

С конца 1970-х годов Петренко появлялся на разных сценических площадках, работая с разными режиссерами: с 1977 года – в Московском драматическом театре на Малой Бронной, с 1978 года – во МХАТе, в 1982–1986 годах – в театре "Школа драматического искусства" (под руководством Анатолия Васильева); в 1991–1992 годах – в театре "Школа современной пьесы".

В Театре на Малой Бронной Петренко исполнил роль Большинцова в "Месяце в деревне" (1977) по пьесе Ивана Тургенева, отставного солдата Коня во "Врагах" (1978) Максима Горького, Подколесина в "Женитьбе" (1978) Николая Гоголя.

Роли, сыгранные во МХАТе, — официант в "Утиной охоте" (1979) Александра Вампилова, возчик Геншель в одноименном спектакле 1981 года по пьесе Герхарта Гауптмана, Джако в "Обвале" (1982) по прозе Михаила Джавахишвили.

В кино Алексей Петренко снимался с 1967 года. Визитной карточкой актера стала роль Григория Распутина в фильме Элема Климова "Агония" (1974–1981).

С 1991 года Алексей Петренко – актер Киностудии имени М. Горького.

В 1970-х годах снимался в фильмах "Король Лир" (1970), "Двадцать дней без войны" (1976), "Ключ без права передачи" (1976), "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976), "Женитьба" (1977), "Портрет с дождем" (1977), "Юлия Вревская" (1977).

В числе работ Алексея Петренко в фильмах и сериалах более поздних лет: "Грачи" (1982), "Жестокий романс" (1984), "Лев Толстой" (1984), "ТАСС уполномочен заявить" (1984), "Узник замка Иф" (1988), "Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным" (1989), "Руфь" (1989), "Кооператив "Политбюро", или будет долгим прощанье" (1992), "Мушкетеры двадцать лет спустя" (1992), "Агапэ" (1996), "Сибирский цирюльник" (1998), "Воспоминания о Шерлоке Холмсе" (2000), "Идиот" (2003), "Шахматист" (2004), "Доктор Живаго" (2005), "Не хлебом единым" (2005), "12" (2007), "Ветка сирени" (2007), "Иллюзия страха" (2008), "Похороните меня за плинтусом" (2008), Утомленные солнцем 2: Предстояние (2010), Петрович (2012), Виктор (2014), Уходящая натура (2014).

С ранних лет Алексей Петренко увлекался пением, а со временем он начал выступать с песнями в спектаклях, фильмах, концертных программах. В его репертуаре — народные песни, романсы, духовные песнопения, классика. Давнее сотрудничество связывало актера с Владимиром Федосеевым и Большим симфоническим оркестром. По предложению маэстро Алексей Петренко участвовал в исполнении вокального-симфонического цикла Гаврилина "Солдатские письма" (1995) и оратории Прокофьева "Иван Грозный" (1997).

Петренко получил звания Заслуженного артиста РСФСР (1984) и Народного артиста РСФСР (1988), звание Народного артиста Украины (1999).

Многократно удостаивался призов и наград на различных отечественных и международных кинофестивалях.

В 1998 году был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 1999 году стал лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства (за фильм "Сибирский цирюльник").

Многократно удостаивался призов за лучшую мужскую роль на различных отечественных и международных кинофестивалях, в том числе стал лауреатом приза "Признание" (2001) и приза "Немеркнущая зрительская любовь" (2003) на кинофестивале "Виват, кино России!" в Санкт-Петербурге. В 2002 году одним из первых был удостоен премии Союзного государства в области литературы и искусства. В 2008 получил спецприз оргкомитета Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало" — "За выдающийся вклад в мировое киноискусство" и почетный приз "За честь и достоинство" национальной кинопремии "Золотой орел". В 2009 году стал обладателем приза "За творческий вклад в российский кинематограф" на КФ "Виват кино России!".

26 июля 2010 года Алексей Петренко вошел в Патриарший совет РПЦ по культуре.

Первой супругой актера была певица Алла Петренко. Второй – Галина Кожухова-Петренко (1933-2009), которая была известным журналистом, членом Союза писателей, долгое время работала театральным обозревателем в газете "Правда".

В 2010 году Петренко женился в третий раз. Его супругой стала Азима Абдумаминова, киргизская журналистка.

22 февраля 2017 года актер театр и кино, народный артист России Алексей Петренко скоропостижно скончался.