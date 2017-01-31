Победители премии актерской гильдии США

Актеры Эмма Стоун и Дензел Вашингтон завоевали награду актерской гильдии США SAG Awards, присуждаемую ежегодно за актерское мастерство.

Награду за лучший актерский ансамбль получила картина "Скрытые фигуры" Теда Мелфи. Главные роли в основанной на реальных событиях картине о первых женщинах-ученых НАСА афроамериканках, сыгравших критически важную роль в подготовке первого орбитального пилотируемого полета США, исполнили Тараджи Хенсон, Октавия Спенсер и Жанель Моне.

"Это история о единстве, о том, что происходит, когда мы оставляем наши различия, что происходит, когда мы встаем вместе как единый человеческий род, тогда мы побеждаем, любовь побеждает каждый раз!" — сказала, получая награду, Хенсон.

Создатели фильма посвятили свою победу своим прототипам — ученым НАСА Кэтрин Джонсон, Дороти Воган и Мэри Джексон, а также первому американскому астронавту, совершившему благодаря их работе орбитальный полет вокруг Земли Джону Гленну, скончавшемуся в конце прошлого года.

Эмма Стоун получила награду за главную женскую роль в мюзикле "Ла-Ла Ленд". Для Дензела Вашингтона, отмеченного за главную роль в фильме "Ограды", это шестая номинация и первая победа на SAG Awards.

Награду актерской гильдии за женскую роль второго плана завоевала Виола Дэвис за роль Роуз Мэксон в драме "Ограды", премия за мужскую роль второго плана получил Махершала Али за "Лунный свет".

Лучшей актрисой в комедийном сериале, по мнению коллег по цеху, в минувшем году сбыла Джулия Луис-Дрейфус, награду за лучшую комедийную роль в сериале получил Уильям Мэйси. Награду за лучший актерский ансамбль в категории комедийный сериал завоевал "Оранжевый — хит сезона". Лучшими актерами в драматическом сериале стали Джон Литгоу и британская актриса Клер Фой за работу в сериале "Корона". А лучшим актерским ансамблем в драматическом сериале гильдия признала "Очень странные дела".

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Награду актерской гильдии за вклад в профессию получила комедийная актриса Лили Томлин.

Премии Гильдии киноактеров (Screen Actor Guild Awards, SAG Awards) вручаются с 1995 года и входят в число самых престижных наград в мире кино. Лауреатам вручается 16-сантиметровая бронзовая статуэтка актера.