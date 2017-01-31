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    Фотоленты

    Победители премии актерской гильдии США

    (обновлено: )10
    Вручение премии актерской гильдии США
    Вручение премии актерской гильдии США
    Вручение премии актерской гильдии США
    Вручение премии Гильдии киноактеров США
    Вручение премии Гильдии киноактеров США
    Вручение премии Гильдии киноактеров США
    Вручение премии Гильдии киноактеров США
    Вручение премии Гильдии киноактеров США
    Вручение премии Гильдии киноактеров США
    Вручение премии актерской гильдии США
    Вручение премии актерской гильдии США
    Вручение премии актерской гильдии США
    Вручение премии Гильдии киноактеров США
    Вручение премии актерской гильдии США
    Вручение премии актерской гильдии США
    Актрисы Мисси Пайл и Габриель Картерис
    REUTERS Mario Anzuoni
    Вручение премии актерской гильдии США
    Актер Уильям Мэйси
    REUTERS Mario Anzuoni
    Вручение премии актерской гильдии США
    Актриса Лили Томлин
    REUTERS Mike Blake
    Вручение премии Гильдии киноактеров США
    Актеры сериала "Очень странные дела" "Stranger Things"
    REUTERS Mario Anzuoni
    Вручение премии Гильдии киноактеров США
    Актрисы из сериала "Orange is the New Black" Тейлор Шиллинг, Тэрин Мэннинг и Узо Адуба
    REUTERS Mario Anzuoni
    Вручение премии Гильдии киноактеров США
    Актриса Эмма Стоун
    REUTERS Mario Anzuoni
    Вручение премии Гильдии киноактеров США
    Джон Литгоу и Клэр Фой
    REUTERS Mario Anzuoni
    Вручение премии Гильдии киноактеров США
    Эмма Стоун получила награду за главную женскую роль в мюзикле "Ла-Ла Ленд"
    REUTERS Mario Anzuoni
    Вручение премии Гильдии киноактеров США
    Актер Джим Парсонс
    REUTERS Mario Anzuoni
    Вручение премии актерской гильдии США
    Николь Кидман и Кит Урбан
    REUTERS Mario Anzuoni
    Вручение премии актерской гильдии США
    Актер Райан Гослинг
    REUTERS Lucy Nicholson
    Вручение премии актерской гильдии США
    Актриса Эмма Стоун
    REUTERS Mario Anzuoni
    Вручение премии Гильдии киноактеров США
    Актер Дензел Вашингтон
    REUTERS Mike Blake
    Вручение премии актерской гильдии США
    Актриса Тараджи Хенсон
    REUTERS Mario Anzuoni

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    Актрисы Мисси Пайл и Габриель Картерис

    Актеры Эмма Стоун и Дензел Вашингтон завоевали награду актерской гильдии США SAG Awards, присуждаемую ежегодно за актерское мастерство.

    Вышел официальный трейлер Оскара-2017. Видео
    Алексей Булыгин via twitter.com/theacademy
    Вышел официальный трейлер "Оскара-2017"

    Награду за лучший актерский ансамбль получила картина "Скрытые фигуры" Теда Мелфи. Главные роли в основанной на реальных событиях картине о первых женщинах-ученых НАСА афроамериканках, сыгравших критически важную роль в подготовке первого орбитального пилотируемого полета США, исполнили Тараджи Хенсон, Октавия Спенсер и Жанель Моне.

    "Это история о единстве, о том, что происходит, когда мы оставляем наши различия, что происходит, когда мы встаем вместе как единый человеческий род, тогда мы побеждаем, любовь побеждает каждый раз!" — сказала, получая награду, Хенсон.

    Создатели фильма посвятили свою победу своим прототипам — ученым НАСА Кэтрин Джонсон, Дороти Воган и Мэри Джексон, а также первому американскому астронавту, совершившему благодаря их работе орбитальный полет вокруг Земли Джону Гленну, скончавшемуся в конце прошлого года.

    Эмма Стоун получила награду за главную женскую роль в мюзикле "Ла-Ла Ленд". Для Дензела Вашингтона, отмеченного за главную роль в фильме "Ограды", это шестая номинация и первая победа на SAG Awards.

    Награду актерской гильдии за женскую роль второго плана завоевала Виола Дэвис за роль Роуз Мэксон в драме "Ограды", премия за мужскую роль второго плана получил Махершала Али за "Лунный свет".

    Лучшей актрисой в комедийном сериале, по мнению коллег по цеху, в минувшем году сбыла Джулия Луис-Дрейфус, награду за лучшую комедийную роль в сериале получил Уильям Мэйси. Награду за лучший актерский ансамбль в категории комедийный сериал завоевал "Оранжевый — хит сезона". Лучшими актерами в драматическом сериале стали Джон Литгоу и британская актриса Клер Фой за работу в сериале "Корона". А лучшим актерским ансамблем в драматическом сериале гильдия признала "Очень странные дела".

    Смотрите также: Вручение премии Гильдии киноактеров США

    Награду актерской гильдии за вклад в профессию получила комедийная актриса Лили Томлин.

    Премии Гильдии киноактеров (Screen Actor Guild Awards, SAG Awards) вручаются с 1995 года и входят в число самых престижных наград в мире кино. Лауреатам вручается 16-сантиметровая бронзовая статуэтка актера.

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