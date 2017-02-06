наверх
06.02.201716:28
Курсы валют НБУ
  • EUR29.08- 0.08
  • USD27.08+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    В Москве прошла церемония прощания с актером Георгием Тараторкиным

    (обновлено: )231
    Церемония прощания с народным артистом РСФСР Георгием Тараторкиным, скончавшимся 4 февраля в Москве, состоялась в понедельник в Театре имени Моссовета, гроб с телом артиста проводили аплодисментами и криками "Браво!".
    Прощание с Георгием Тараторкиным
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Тараторкин скончался после продолжительной болезни в возрасте 72 лет. Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

    Проститься с актером пришли руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, председатель Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин, актеры Виктор Сухоруков, Владимир Вдовиченков, Сергей Юрский, Евгений Стеблов, Александр Филиппенко и другие коллеги по цеху, сообщает РИА Новости.

    Церемонию прощания вел актер театра Моссовета Александр Голобородько. Он рассказал, что соболезнования родным и близким актера выразили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и другие официальные лица.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Супруга актёра Георгия Тараторкина Екатерина Маркова (в центре) и дочь Георгия Тараторкина Анна (справа) на церемонии прощания с Георгием Тараторкиным в театре имени Моссовета в Москве.

    Все выступавшие на панихиде отмечали, что Тараторкин — лучший исполнитель ролей Достоевского, он "неповторимо вошел в театральную жизнь и уходит неповторимым и единственным".

    Георгий Тараторкин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Георгий Тараторкин: кадры из жизни артиста

    Кибовский выразил восхищение "человеком удивительной судьбы, личностью огромного масштаба". "Лучшие площадки хотели иметь этого артиста в своих театральных постановках. Он был одной из ключевых фигур театра Моссовета. Это очень большая утрата, его присутствие являлось важной скрепой для всего театрального коллектива. Творческую деятельность он сочетал с общественной, 20 лет был секретарем СТД, так много было сделано на этом посту", - сказал Кибовский. Он отметил, что Тараторкин был прекрасным педагогом, создал много "звезд".

    "Удивительный актер, сыграв Раскольникова в "Преступлении и наказании", лично для меня он стал эталоном. Никто лучше Георгия Георгиевича не играл Достоевского, человек, обладавший тонким человеческим и актерским нервом", - сказал депутат Мосгордумы, актер Евгений Герасимов.

    Калягин отметил, что Тараторкин для всех был примером честности и порядочности. "Для меня, для СТД и для всей театральной России это невосполнимая утрата, Юра был камертоном честности и порядочности. Это очень тяжелая потеря, он был моим другом, и я благодарю его за все", — сказал Калягин.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Георгием Тараторкиным

    Партнер Тараторкина по сцене актриса Ольга Остроумова отметила, что актер был рыцарем театра.

    "Столько радости и столько счастья он принес мне как партнеру по сцене, мы научились понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда, мы шутили, хулиганили, это можно не с каждым артистом, но с Юрой было можно — он подхватывал… Он был рыцарем театра, он в театр входил как в храм, чего уже почти никто из нас не делает", — сказала Остроумова.

    Режиссер Кама Гинкас подчеркнул, что быть таким чистым и незапятнанным, как Тараторкин, в театральной среде очень непросто.

    "Он был хрупкий, тонкий, стеснительный человек, аристократически сдержанный, он не закрывался, но и не кидался делиться всем, что с ним происходило… Быть таким чистым в театре, каким он был и остался — это очень не просто", — сказал Гинкас.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Георгием Тараторкиным

    Георгий Тараторкин играл на сцене Ленинградского ТЮЗа, в 1974 году перешел в театр Моссовета. Снялся в десятках фильмов, среди которых "Чисто английское убийство", "Богач, бедняк", "Умирать не страшно", "Маленькие трагедии", "Таинственная страсть". Одной из самых ярких ролей актера стал образ Родиона Раскольникова в ленте Льва Кулиджанова "Преступление и наказание".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом
    Евгений Марчук
    Донбасс: блокада и пиар