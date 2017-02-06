В Москве прошла церемония прощания с актером Георгием Тараторкиным

РИА Новости Украина

Тараторкин скончался после продолжительной болезни в возрасте 72 лет. Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Проститься с актером пришли руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, председатель Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин, актеры Виктор Сухоруков, Владимир Вдовиченков, Сергей Юрский, Евгений Стеблов, Александр Филиппенко и другие коллеги по цеху, сообщает РИА Новости.

Церемонию прощания вел актер театра Моссовета Александр Голобородько. Он рассказал, что соболезнования родным и близким актера выразили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и другие официальные лица.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Супруга актёра Георгия Тараторкина Екатерина Маркова (в центре) и дочь Георгия Тараторкина Анна (справа) на церемонии прощания с Георгием Тараторкиным в театре имени Моссовета в Москве.

Все выступавшие на панихиде отмечали, что Тараторкин — лучший исполнитель ролей Достоевского, он "неповторимо вошел в театральную жизнь и уходит неповторимым и единственным".

Кибовский выразил восхищение "человеком удивительной судьбы, личностью огромного масштаба". "Лучшие площадки хотели иметь этого артиста в своих театральных постановках. Он был одной из ключевых фигур театра Моссовета. Это очень большая утрата, его присутствие являлось важной скрепой для всего театрального коллектива. Творческую деятельность он сочетал с общественной, 20 лет был секретарем СТД, так много было сделано на этом посту", - сказал Кибовский. Он отметил, что Тараторкин был прекрасным педагогом, создал много "звезд".

"Удивительный актер, сыграв Раскольникова в "Преступлении и наказании", лично для меня он стал эталоном. Никто лучше Георгия Георгиевича не играл Достоевского, человек, обладавший тонким человеческим и актерским нервом", - сказал депутат Мосгордумы, актер Евгений Герасимов.

Калягин отметил, что Тараторкин для всех был примером честности и порядочности. "Для меня, для СТД и для всей театральной России это невосполнимая утрата, Юра был камертоном честности и порядочности. Это очень тяжелая потеря, он был моим другом, и я благодарю его за все", — сказал Калягин.

Партнер Тараторкина по сцене актриса Ольга Остроумова отметила, что актер был рыцарем театра.

"Столько радости и столько счастья он принес мне как партнеру по сцене, мы научились понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда, мы шутили, хулиганили, это можно не с каждым артистом, но с Юрой было можно — он подхватывал… Он был рыцарем театра, он в театр входил как в храм, чего уже почти никто из нас не делает", — сказала Остроумова.

Режиссер Кама Гинкас подчеркнул, что быть таким чистым и незапятнанным, как Тараторкин, в театральной среде очень непросто.

"Он был хрупкий, тонкий, стеснительный человек, аристократически сдержанный, он не закрывался, но и не кидался делиться всем, что с ним происходило… Быть таким чистым в театре, каким он был и остался — это очень не просто", — сказал Гинкас.

Георгий Тараторкин играл на сцене Ленинградского ТЮЗа, в 1974 году перешел в театр Моссовета. Снялся в десятках фильмов, среди которых "Чисто английское убийство", "Богач, бедняк", "Умирать не страшно", "Маленькие трагедии", "Таинственная страсть". Одной из самых ярких ролей актера стал образ Родиона Раскольникова в ленте Льва Кулиджанова "Преступление и наказание".