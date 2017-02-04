Георгий Тараторкин: кадры из жизни артиста

Народный артист РСФСР Георгий Тараторкин скончался в субботу на 73-м году жизни, говорится в сообщении театра имени Моссовета.

Ниже приводится биографическая справка.

Народный артист РСФСР Георгий Георгиевич Тараторкин родился 11 января 1945 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Рос в трудное послевоенное время. После школы работал осветителем в ТЮЗе, где его заметил художественный руководитель театра Зиновий Корогодский, благодаря которому Тараторкин был принят в драматическую студию при Ленинградском театре юного зрителя им. А.А.Брянцева.

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В 1966 году он окончил студию и до 1974 года играл в ТЮЗе ведущие роли в спектаклях: "Тебе посвящается" (Ромадин), "Глоток свободы" (Николай I,), "После казни прошу…" (Петр Шмидт), "Хозяин" (Алексей Пешков), "Борис Годунов" (Борис Годунов), "Гамлет" (Гамлет), "Свои люди — сочтемся" (Подхалюзин) и др.

В кино актер дебютировал в 1967 году ролью цареубийцы Гриневицкого в фильме "Софья Перовская". Широкую известность ему принесла роль Раскольникова в фильме "Преступление и наказание" (1969) по роману Ф.М. Достоевского. Наряду с другими создателями фильма актер в 1971 году был удостоен Государственной премии СССР.

После этой роли в 1974 году Тараторкин был приглашен в Москву в театр имени Моссовета, где он также с успехом играл роль Раскольникова в спектакле Юрия Завадского "Петербургские сновидения".

После Раскольникова Тараторкин неоднократно "возвращался" к Достоевскому. Им были сыграны Иван Карамазов в "Братьях Карамазовых" в постановке Павла Хомского (театр имени Моссовета) и Ставрогин в "Бесах", поставленных на сцене театра имени Пушкина Юрием Ереминым.

На сцене театра имени Моссовета Тараторкин также сыграл роли в таких спектаклях как "Они сражались за Родину" (Стрельцов), "День приезда — день отъезда" (Петров), "Дом на песке" (Эльдар), "Версия" (Александр Блок), "Живой труп" (Каренин), "Ревизия" (Константин), "Суд над судьями" (Оскар Рольфе), "Виноватые" (Соколик), "Завтрак с неизвестными" (Старо), "Максим в конце тысячелетия" (Орехов), "У врат царства" (Ивар Карено), "Цена" (Виктор Франц), "Не будите мадам" (Жюльен Палюш), "Римская комедия" (Дион), "Серебряный век" (Виктор Михайлович).

Среди киноработ актера: "Незабываемое" (1967), "Гроза над Белой" (1968), "Меченый атом" (1972), "Перевод с английского" (1972), "Чисто английское убийство" (1974), "Открытая книга" (1977), "Победитель" (1975), "Отклонение – ноль" (1977), "Маленькие трагедии" (1979). Актер снялся в телесериалах "Хроника любви смерти", "Спас под березами" (2003), "Нежное чудовище" (2004), "Шахматист" (2004), "Не родись красивой" (2005-2006).

Георгий Тараторкин также снялся в двух картинах известного российского режиссера Александра Хвана — "Дюба-дюба" (1992) и "Умирать легко" (2000). Исполнил роль в боевике "24 часа" (2000). Среди последних киноработ актера "Плен страсти" (2010), "С чего начинается Родина" (2014), "Запрет" (2015), "Таинственная страсть" (2015).

Наряду с работой в театре и кино Георгий Тараторкин раскрылся как талантливый мастер слова, его голос звучал во многих аудиоспектаклях. В 1970-1980-е годы актер много выступал с чтением стихов Блока и других поэтов "Серебряного века" на радио и эстраде.

В 1992 году Тараторкин попробовал себя в качестве режиссера-постановщика в фильме "Та, которой не стало", а в 2004 году он озвучил российский мультфильм "Щелкунчик и мышиный король". С 1996 года он преподавал во ВГИКе актерское мастерство.

В 1996 году Георгий Тараторкин был избран первым секретарем Союза театральных деятелей России, с 2001 года занимал пост секретаря Союза театральных деятелей России. Он также являлся президентом Российской Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска".

Георгий Тараторкин — народный артист РСФСР (1984), лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1971). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005), Почета (1998), "Знак Почета" (1971).

В 2000 году Петербургский международный фонд "Классик-Центр" вручил ему золотой орден "Созидатель Петербурга".

4 февраля 2017 года Георгий Тараторкин скончался после продолжительной болезни.