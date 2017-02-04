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    Георгий Тараторкин: кадры из жизни артиста

    (обновлено: )16310
    Георгий Тараторкин
    Георгий Тараторкин
    Георгий Тараторкин
    Георгий Тараторкин
    Георгий Тараторкин
    Георгий Тараторкин
    Георгий Тараторкин
    Георгий Тараторкин
    Георгий Тараторкин
    Георгий Тараторкин
    Георгий Тараторкин
    27 февраля 2015. Президент фестиваля "Золотая маска", народный артист России Георгий Тараторкин на церемонии вручения премий правительства РФ 2014 года в области культуры в резиденции "Горки".
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    Георгий Тараторкин
    Артист Московского академического театра им. Моссовета, народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР 1971 г. Георгий Тараторкин.
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    Георгий Тараторкин
    Народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Георгий Тараторкин (Дион) и народная артистка РФ, лауреат Государственной премии СССР Ольга Остроумова (Мессалина) в сцене из спектакля "Римская комедия (Дион)" в постановке Павла Хомского в театре Моссовета.
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    Георгий Тараторкин
    Государственный академический театр им. Моссовета. Сцена из спектакля по пьесе А. Штейна "Версия". Заслуженный артист РСФСР Георгий Тараторкин в роли Александра Блока.
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    Георгий Тараторкин
    Татьяна Бедова (слева) в роли Сонечки и Георгий Тараторкин (справа) в роли Раскольникова на съемках кинофильма «Преступление и наказание» режиссера Льва Кулиджанова.
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    Георгий Тараторкин
    Президент фестиваля "Золотая Маска" Георгий Тараторкин во время торжественной церемонии вручения Национальной театральной премии "Золотая Маска".
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    Георгий Тараторкин
    Георгий Тараторкин
    Георгий Тараторкин
    Государственный академический театр имени Моссовета. Сцена из спектакля "Суд над судьями". Адвокат Оскар Рольфе - лауреат Государственной премии РСФСР, народный артист РСФСР Георгий Георгиевич Тараторкин.
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    Георгий Тараторкин
    Заслуженный артист РСФСР, ведущий актер театра им. Моссовета Георгий Тараторкин в роли Эльдара в сцене из спектакля Р. Ибрагимбекова «Дом на песке».
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    Георгий Тараторкин
    Президент фестиваля "Золотая Маска" Георгий Тараторкин на пресс-конференции Российской Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска" в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.
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    27 февраля 2015. Президент фестиваля "Золотая маска", народный артист России Георгий Тараторкин на церемонии вручения премий правительства РФ 2014 года в области культуры в резиденции "Горки".

    Народный артист РСФСР Георгий Тараторкин скончался в субботу на 73-м году жизни, говорится в сообщении театра имени Моссовета.

    Ниже приводится биографическая справка.

    Народный артист РСФСР Георгий Георгиевич Тараторкин родился 11 января 1945 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Рос в трудное послевоенное время. После школы работал осветителем в ТЮЗе, где его заметил художественный руководитель театра Зиновий Корогодский, благодаря которому Тараторкин был принят в драматическую студию при Ленинградском театре юного зрителя им. А.А.Брянцева.

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    В 1966 году он окончил студию и до 1974 года играл в ТЮЗе ведущие роли в спектаклях: "Тебе посвящается" (Ромадин), "Глоток свободы" (Николай I,), "После казни прошу…" (Петр Шмидт), "Хозяин" (Алексей Пешков), "Борис Годунов" (Борис Годунов), "Гамлет" (Гамлет), "Свои люди — сочтемся" (Подхалюзин) и др.

    В кино актер дебютировал в 1967 году ролью цареубийцы Гриневицкого в фильме "Софья Перовская". Широкую известность ему принесла роль Раскольникова в фильме "Преступление и наказание" (1969) по роману Ф.М. Достоевского. Наряду с другими создателями фильма актер в 1971 году был удостоен Государственной премии СССР.

    После этой роли в 1974 году Тараторкин был приглашен в Москву в театр имени Моссовета, где он также с успехом играл роль Раскольникова в спектакле Юрия Завадского "Петербургские сновидения".

    После Раскольникова Тараторкин неоднократно "возвращался" к Достоевскому. Им были сыграны Иван Карамазов в "Братьях Карамазовых" в постановке Павла Хомского (театр имени Моссовета) и Ставрогин в "Бесах", поставленных на сцене театра имени Пушкина Юрием Ереминым.

    На сцене театра имени Моссовета Тараторкин также сыграл роли в таких спектаклях как "Они сражались за Родину" (Стрельцов), "День приезда — день отъезда" (Петров), "Дом на песке" (Эльдар), "Версия" (Александр Блок), "Живой труп" (Каренин), "Ревизия" (Константин), "Суд над судьями" (Оскар Рольфе), "Виноватые" (Соколик), "Завтрак с неизвестными" (Старо), "Максим в конце тысячелетия" (Орехов), "У врат царства" (Ивар Карено), "Цена" (Виктор Франц), "Не будите мадам" (Жюльен Палюш), "Римская комедия" (Дион), "Серебряный век" (Виктор Михайлович).

    Среди киноработ актера: "Незабываемое" (1967), "Гроза над Белой" (1968), "Меченый атом" (1972), "Перевод с английского" (1972), "Чисто английское убийство" (1974), "Открытая книга" (1977), "Победитель" (1975), "Отклонение – ноль" (1977), "Маленькие трагедии" (1979). Актер снялся в телесериалах "Хроника любви смерти", "Спас под березами" (2003), "Нежное чудовище" (2004), "Шахматист" (2004), "Не родись красивой" (2005-2006).

    Георгий Тараторкин также снялся в двух картинах известного российского режиссера Александра Хвана — "Дюба-дюба" (1992) и "Умирать легко" (2000). Исполнил роль в боевике "24 часа" (2000). Среди последних киноработ актера "Плен страсти" (2010), "С чего начинается Родина" (2014), "Запрет" (2015), "Таинственная страсть" (2015).

    Наряду с работой в театре и кино Георгий Тараторкин раскрылся как талантливый мастер слова, его голос звучал во многих аудиоспектаклях. В 1970-1980-е годы актер много выступал с чтением стихов Блока и других поэтов "Серебряного века" на радио и эстраде.

    В 1992 году Тараторкин попробовал себя в качестве режиссера-постановщика в фильме "Та, которой не стало", а в 2004 году он озвучил российский мультфильм "Щелкунчик и мышиный король". С 1996 года он преподавал во ВГИКе актерское мастерство.

    В 1996 году Георгий Тараторкин был избран первым секретарем Союза театральных деятелей России, с 2001 года занимал пост секретаря Союза театральных деятелей России. Он также являлся президентом Российской Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска".

    Георгий Тараторкин — народный артист РСФСР (1984), лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1971). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005), Почета (1998), "Знак Почета" (1971).

    В 2000 году Петербургский международный фонд "Классик-Центр" вручил ему золотой орден "Созидатель Петербурга".

    4 февраля 2017 года Георгий Тараторкин скончался после продолжительной болезни.

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