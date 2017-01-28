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    Культура

    Скончался клавишник Black Sabbath Джефф Николс

    (обновлено: )25
    Согласно информации основателя Black Sabbath и ее ведущего гитариста Тони Айомми, клавишник культовой британской хеви-метал группы Джефф Николс продолжительное время страдал от рака легких.
    Джефф Николс
    Blacksabbathrus

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Джефф Николс, клавишник культовой британской хеви-метал группы Black Sabbath, скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщил основатель группы и ее ведущий гитарист Тони Айомми.

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    "Я очень огорчен известиями о потере одного из моих самых дорогих и самых близких друзей Джеффа Николса. Он уже довольно давно страдал от рака легких и уступил в борьбе с ним сегодняшним утром", — написал музыкант на своей странице в социальной сети Facebook.

    Сообщения о кончине музыканта подтвердила хэви-метал группа Quartz, в составе которой Николс выступал до того, как его пригласили в Black Sabbath.

    Как пишет издание Rolling Stone, Джефф Николс был первые приглашен сыграть в составе Black Sabbathв 1979 году. Музыкант принял участие в записи альбома Heaven and Hell, вышедшего в следующем году, а пятью годами позже стал официальным участником британского коллектива. В 2004 году Николса сменил Адам Уэйкман.

    Ранее сообщалось, что всемирно известный британский актер Джон Хёрт скончался в возрасте 77 лет. В июне 2015 года у Хёрта диагностировали рак поджелудочной железы.

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