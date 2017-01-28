Знаменитая французская актриса Эммануэль Рива скончалась в Париже

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КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Французская актриса театра и кино Эммануэль Рива скончалась в возрасте 89 лет от рака, сообщает газета Monde.

Как пишет издание, актриса в течение четырех лет боролась с недугом. Рива умерла в пятницу в Париже.

По словам ее близких, актриса "до конца хотела жить и работать", поэтому старалась держать болезнь в секрете.

Рива стала одной из самых возрастных номинанток на премию "Оскар" в категории "лучшая женская роль" за фильм Михаэля Ханеке "Любовь" в 2013 году. За эту картину она получила престижную французскую премию "Сезар".

В числе актерских работ Рива — роли в фильмах "Хиросима, любовь моя", "Три цвета: Синий", "Леон Морен, священник", "Тереза Декейру".

Как сообщалось, накануне скончался всемирно известный британский актер Джон Хёрт. Ему было 77 лет.