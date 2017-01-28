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    Культура

    Знаменитая французская актриса Эммануэль Рива скончалась в Париже

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    Знаменитая актриса скончалась на 90-ом году жизни от рака. По словам близких, Эммануэль Рива "до конца хотела жить и работать", поэтому старалась держать болезнь в секрете.
    Эммануэль Рива. Кадр из фильма Любовь (Amour)
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Французская актриса театра и кино Эммануэль Рива скончалась в возрасте 89 лет от рака, сообщает газета Monde.

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    Как пишет издание, актриса в течение четырех лет боролась с недугом. Рива умерла в пятницу в Париже.

    По словам ее близких, актриса "до конца хотела жить и работать", поэтому старалась держать болезнь в секрете.

    Рива стала одной из самых возрастных номинанток на премию "Оскар" в категории "лучшая женская роль" за фильм Михаэля Ханеке "Любовь" в 2013 году. За эту картину она получила престижную французскую премию "Сезар".

    В числе актерских работ Рива — роли в фильмах "Хиросима, любовь моя", "Три цвета: Синий", "Леон Морен, священник", "Тереза Декейру".

    Как сообщалось, накануне скончался всемирно известный британский актер Джон Хёрт. Ему было 77 лет. 

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