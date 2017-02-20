В Москве госпитализирован актер Борис Романов

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Москве накануне был госпитализирован актер Борис Романов.

Как сообщает РИА Новости, Романов доставлен в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

"Он находится в нейрохирургическом отделении", — сообщили в больнице.

Борис Романов широко известен зрителям по ролям в десятках советских и российских кино- и телефильмов, в числе которых "Агония" (Балашов), "Вход в лабиринт" (Лыжин), "В круге первом" (профессор Челнов).

В начале февраля после продолжительной болезни на 73-м году жизни скончался народный артист России Георгий Тараторкин.