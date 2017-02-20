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    Культура

    В Москве госпитализирован актер Борис Романов

    (обновлено: )331
    Актер известен зрителям по ролям в десятках советских и российских кино- и телефильмов. Так, Романов снялся в кинолентах "Агония", "Вход в лабиринт", "В круге первом", сериале "Доктор Живаго".
    Актер Борис Романов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Москве накануне был госпитализирован актер Борис Романов.

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    Как сообщает РИА Новости, Романов доставлен в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

    "Он находится в нейрохирургическом отделении", — сообщили в больнице.

    Борис Романов широко известен зрителям по ролям в десятках советских и российских кино- и телефильмов, в числе которых "Агония" (Балашов), "Вход в лабиринт" (Лыжин), "В круге первом" (профессор Челнов).

    В начале февраля после продолжительной болезни на 73-м году жизни скончался народный артист России Георгий Тараторкин.

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