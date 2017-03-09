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    Новое украинское кино. Тизер фильма о Тарасе Шевченко "Тарас. Возвращение"

    (обновлено: )3301
    К годовщине со дня рождения Тараса Шевченко украинские кинематографисты снимают кино. Тизер художественного фильма "Тарас.Возвращение" уже появился в интернете.
    видео канала Dergkino Ukraine на YouTube

    "Фильм рассказывает о последних 3 месяцах ссылки Тараса Шевченко в Казахстане. Тем летом поэт, сосланный на военную службу в русскую царскую армию, получает сообщение от друзей из Петербурга: его помиловал лично царь Александр II. Однако военное руководство Новопетровского форта в Мангышлака не спешит сообщать об этом Тарасу и издавать указ об увольнении. Интрига строится на том, кто именно заинтересован в задержке и препятствует освобождению Шевченко. Комендант форта Ираклий Усков? Или офицеры-сослуживцы и чиновники-бюрократы в Петербурге? А вдруг телеграмма об амнистии вообще потерялась? Шевченко сохраняет в себе силы исследовать земли Западного Казахстана, которые стали для него любимыми. Также поэт и художник изображает казахский край и степных жителей в своих стихах и картинах, которые он пишет каждую свободную минуту", – сообщает Госкино в Facebook.

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    Производство ленты осуществляет Украина (продюсерский центр "Инсайтмедиа" и Одесская киностудия) и Казахстан (компания Tanaris Production).

    Автором сценария и режиссером фильма стал актер, литератор и режиссер Александр Денисенко. Продюсером является Владимир Филиппов (Инсайтмедиа), оператором – Александр Кришталович. Роли в фильме исполняют: Борис Орлов (исполняет роль Кобзаря), Богдан Бенюк, Александр Пожарский, Олег Волощенко, Роман Луцкий, Анна Топчий и Акниет Оринтай. Общий бюджет ленты составляет 44,8 млн. гривен, 50% – за счет Государственного агентства Украины по вопросам кино.

    Выход картины на широкие экраны запланирован на март 2018 года.

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