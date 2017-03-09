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    Памятник Ленину "превратили" в памятник Шевченко в Луганской области

    Тема:

    Декоммунизация в Украине (668)

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    Согласно заявлению пресс-службы Луганской областной администрации, с помощью обычного цемента и красок участники АТО сделали памятник Тарасу Шевченко, в руках которого вместо "устава партии красных диктаторов" оказался "Кобзарь".
    Памятник Ленину превратили в памятник Шевченко в Луганской области
    Facebook Луганской ОГА

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Участники военной операции в Донбассе с помощью цемента и краски "превратили" памятник Владимиру Ленину в памятник поэту Тарасу Шевченко, сообщила в четверг пресс-служба Луганской областной администрации.

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    В Украине 9 марта отмечают годовщину со дня рождения поэта Шевченко.

    "В Луганской области участники АТО проводят декоммунизацию… При этом памятник "вождю большевиков", который находился на территории воинской части, они разрушать не стали, а подошли к этому вопросу творчески. Так, с помощью обычного цемента и красок они сделали замечательный памятник Тарасу Шевченко, в руках которого вместо "устава партии" красных диктаторов оказался бессмертный "Кобзарь", — говорится в сообщении администрации на странице в Facebook.

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Ранее Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации".

    Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что более 1,3 тысячи памятников Ленину были демонтированы на Украине в рамках декоммунизации.

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