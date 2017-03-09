В Крыму почтили память Тараса Шевченко чтением его стихов

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Память украинского поэта, художника и мыслителя Тараса Шевченко почтили в Симферополе; собравшиеся декламировали стихи и пели украинские песни.

В акции, которая была согласована с городской властью и приурочена к 203-летию со дня рождения поэта, приняло участие около 60 человек. В их числе представители украинской, русской и белорусской общин Крыма.

Собравшиеся декламировали стихи из творчества поэта, звучали песни на украинском языке в исполнении творческих коллективов. Закончилось мероприятие возложением цветов к памятнику Шевченко.

"Тарас Григорьевич Шевченко для всего славянского мира является… выдающимся человеком, который внес неоценимый вклад в искусство. Он учил людей жить дружно, под мирным небом, без кровопролитных войн, и мы обязаны об этом помнить", — сказал РИА Новости глава Украинской общины Крыма Олег Усик.

Тарас Шевченко (9 марта 1814 года — 10 марта 1861 года) — известный украинский поэт и художник. Его произведения написаны на украинском и русском языках. Наследие мыслителя считается основой украинской литературы и современного украинского языка.