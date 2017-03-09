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    Культура

    Порошенко наградил деятелей культуры премиями им. Шевченко

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    Согласно указу президента, премии получили режиссер анимационного кино Степан Коваль - за мультипликационный цикл "Моя страна - Украина"; поэт Иван Малкович - за книгу поэзии "Подорожник с новими віршами" и другие деятели культуры.
    Президент Украины Петр Порошенко
    пресс-служба президента

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко вручил деятелям культуры национальные премии имени Тараса Шевченко 2017 года, церемония состоялась в четверг в Киеве.

    Евгения Бильченко
    Facebook Евгения Бильченко
    Страх, нацизм и авторитаризм. Культуролог Бильченко о происходящем в Украине

    Согласно указу президента, премии получили: режиссер анимационного кино Степан Коваль — за мультипликационный цикл "Моя страна — Украина"; художник Николай Малышко — за проект "Линия" (скульптура); композитор Богдана Фроляк — за музыку на произведения Тараса Шевченко симфония-реквием "Праведная душе…", хоровая кантата "Цвіт", музыкальное произведение "Приснится сон мне"; поэт Иван Малкович — за книгу поэзии "Подорожник с новими віршами".

    "Вспомните, еще года назад даже произнести "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га" было очень сложно. А сейчас как пулей — вылетает. Я думаю, что это также признак того признания украинцев и мира труда издательства под руководством Ивана Малковича, который сделал очень много для книгоиздательского дела, особенно для развития детского чтения. На этих по-богатому иллюстрированных книгах уже выросло целое поколение украинских детей, которые с детства полюбили и свой родной язык и свою дорогую Украину", — приводит слова президента его пресс-служба.

    Ранее Порошенко сообщил, что в 2016 году в прокат вышло более 30 украинских фильмов.

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