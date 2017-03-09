Порошенко наградил деятелей культуры премиями им. Шевченко

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко вручил деятелям культуры национальные премии имени Тараса Шевченко 2017 года, церемония состоялась в четверг в Киеве.

Согласно указу президента, премии получили: режиссер анимационного кино Степан Коваль — за мультипликационный цикл "Моя страна — Украина"; художник Николай Малышко — за проект "Линия" (скульптура); композитор Богдана Фроляк — за музыку на произведения Тараса Шевченко симфония-реквием "Праведная душе…", хоровая кантата "Цвіт", музыкальное произведение "Приснится сон мне"; поэт Иван Малкович — за книгу поэзии "Подорожник с новими віршами".

"Вспомните, еще года назад даже произнести "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га" было очень сложно. А сейчас как пулей — вылетает. Я думаю, что это также признак того признания украинцев и мира труда издательства под руководством Ивана Малковича, который сделал очень много для книгоиздательского дела, особенно для развития детского чтения. На этих по-богатому иллюстрированных книгах уже выросло целое поколение украинских детей, которые с детства полюбили и свой родной язык и свою дорогую Украину", — приводит слова президента его пресс-служба.

Ранее Порошенко сообщил, что в 2016 году в прокат вышло более 30 украинских фильмов.