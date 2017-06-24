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    Культура

    Депп передумал "убивать президента", назвав свою шутку дурным тоном

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    Голливудский актер признался, что не преследовал злого умысла, пошутив про убийство главы государства во время презентации фильма "Распутник".
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    REUTERS Aly Song

    КИЕВ, 24 июн – РИА Новости Украина. Знаменитый голливудский актер Джонни принес извинения за свою шутку об убийстве президента, сообщает журнал People.

    Презентацию фильма "Распутник" со своим участием на фестивале Гластонбери Джонни Депп начал с шутки про убийство президента. "Можем пригласить Трампа? Нет-нет, вы совсем не понимаете. Я думаю, ему нужна помощь. Это будет в прессе, и это будет ужасно… Когда в последний раз актер убивал президента? Хочу прояснить: я не актер. Я зарабатываю на жизнь обманом, однако это длится уже долго. Может быть, настало время (все изменить)", — сказал Депп.

    Джонни Депп пошутил про убийство Трампа. Видео
    Видеоканал NME на Youtube
    Джонни Депп пошутил про убийство Трампа

    Это шутка была признаком "дурного тона", ссылается издание на слова актера. "Все получилось не так, как я планировал, я не преследовал злого умысла ",— добавил он.

    Представитель Белого дома Шон Спайсер в ходе брифинга для журналистов накануне заявил, что такие случаи, как произошел с Джонни Деппом, "вызывают беспокойство". Он добавил, что "это как минимум не очень умно, любые призывы к насилию всегда достойны порицания".

    Ранее и сам президент США Дональд Трамп, комментируя шутку американского актера Джонни Деппа про убийство главы государства, заявил, что осуждает насилие и огорчен, что Депп и другие не делают то же самое.

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    При этом Депп не уточнил, о каком именно президенте в его высказывании идет речь. Из истории же известно, что президент Авраам Линкольн в апреле 1865 года получил роковое ранение после того, как в него выстрелил актер Джон Уилкс Бут.

    Секретная служба США, несущая охрану высших должностных лиц, заявила, что отслеживает информацию в связи с высказываниями Деппа.

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