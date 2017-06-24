Депп передумал "убивать президента", назвав свою шутку дурным тоном

КИЕВ, 24 июн – РИА Новости Украина. Знаменитый голливудский актер Джонни принес извинения за свою шутку об убийстве президента, сообщает журнал People.

Презентацию фильма "Распутник" со своим участием на фестивале Гластонбери Джонни Депп начал с шутки про убийство президента. "Можем пригласить Трампа? Нет-нет, вы совсем не понимаете. Я думаю, ему нужна помощь. Это будет в прессе, и это будет ужасно… Когда в последний раз актер убивал президента? Хочу прояснить: я не актер. Я зарабатываю на жизнь обманом, однако это длится уже долго. Может быть, настало время (все изменить)", — сказал Депп.

Это шутка была признаком "дурного тона", ссылается издание на слова актера. "Все получилось не так, как я планировал, я не преследовал злого умысла ",— добавил он.

Представитель Белого дома Шон Спайсер в ходе брифинга для журналистов накануне заявил, что такие случаи, как произошел с Джонни Деппом, "вызывают беспокойство". Он добавил, что "это как минимум не очень умно, любые призывы к насилию всегда достойны порицания".

Ранее и сам президент США Дональд Трамп, комментируя шутку американского актера Джонни Деппа про убийство главы государства, заявил, что осуждает насилие и огорчен, что Депп и другие не делают то же самое.

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При этом Депп не уточнил, о каком именно президенте в его высказывании идет речь. Из истории же известно, что президент Авраам Линкольн в апреле 1865 года получил роковое ранение после того, как в него выстрелил актер Джон Уилкс Бут.

Секретная служба США, несущая охрану высших должностных лиц, заявила, что отслеживает информацию в связи с высказываниями Деппа.