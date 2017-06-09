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    Фотоленты

    Джонни Депп отмечает 54-летие: подборка редких фото

    (обновлено: )176
    johnnydepp.ru
    johnnydepp.ru
    johnnydepp.ru
    johnnydepp.ru
    johnnydepp.ru
    johnnydepp.ru
    johnnydepp.ru
    johnnydepp.ru
    johnnydepp.ru
    johnnydepp.ru
    johnnydepp.ru
    johnnydepp.ru
    johnnydepp.ru
    johnnydepp.ru
    johnnydepp.ru
    johnnydepp.ru
    johnnydepp.ru

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    Культовому американскому актеру, режиссеру, сценаристу, музыканту и продюсеру Джонни Деппу 9 июня исполнилось 54 года.

    Депп является одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, по настоящему он начал свой актерский путь с роли в фильме Уэса Крэйвена "Кошмар на улице Вязов".

    В этом культовом ужастике Депп сыграл подростка Гленна Ланца, которого, находясь в образе Фредди Крюгера, убил другой недавний именинник — Роберт Инглунд (он отметил свое 65-летие 6 июня 2017 года).

    Смотрите также: Вышел первый трейлер "Убийство в восточном экспрессе" с Деппом

    Депп действительно является культовым актером и что самое важное — ему вполне удалось избежать известного проклятия — он не стал актером одной роли.

     Все знают, что он — Джек Воробей, но он также является и Эдвардом Руки-ножницы, Уильямом Блейком из "Мертвеца", Раулем Дюком из "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", Ру из "Шоколада", Икабодом Крейном из "Сонной лощины" и конечно же Безумным Шляпником из "Алисы в зазеркалье".

    Очередной фильм с его участием (не считая озвучку в "Гномео и Джульетта 2") "Фантастические твари и где они обитают 2" по вселенной Джоан Роулинг должен выйти на большие экраны в 2018 году. Еще один анонсированная лента с ним — это картина "Лабиринт", дата выхода которой пока не сообщается.

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