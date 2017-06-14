Трамп забанил "короля ужасов"

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Писатель Стивен Кинг заявил, что президент США Дональд Трамп внес его в "черный список", так что теперь он не может читать Twitter президента.

Кинг в мае 2016 года был одним из писателей, подписавших онлайн-петицию против кандидатуры Трампа на пост президента США. В мае 2017 года Кинг заявил, что доступ Трампа к "ядерной кнопке" страшнее любого его хоррора.

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"Трамп заблокировал меня, запретив читать его твиты. Теперь, возможно, придется убиться", — написал Кинг в Twitter.

twitter.com/StephenKing

Причины такого решения пока неизвестны. В комментариях к сообщению Кинга пользователи делятся аналогичной проблемой: по их мнению, их внесли в "черный список" из-за несогласия с точкой зрения Трампа.

Ранее сооснователь микроблогов Twitter Эван Уильямс выразил сожаление о том, что его соцсеть могла помочь Дональду Трампу стать президентом США, как говорил сам Трамп.