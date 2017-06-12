Второй апелляционный суд заблокировал иммиграционный указ Трампа

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Второй по счету апелляционный суд заблокировал иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, временно приостанавливающий въезд граждан шести преимущественно мусульманских стран на территорию США, сообщило издание New York Times.

Решение было принято Девятым окружным судом в Сан-Франциско. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния.

Администрация уже сообщила, что намерена обжаловать судебные запреты в Верховном суде.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ об "экстремальном отборе" иммигрантов, прибывающих в США. Целью указа является не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов".