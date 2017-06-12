наверх
12.06.201721:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Второй апелляционный суд заблокировал иммиграционный указ Трампа

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (276)

    27
    Решение было принято Девятым окружным судом в Сан-Франциско. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния. Администрация уже сообщила, что намерена обжаловать судебные запреты в Верховном суде.
    Вид на здание Белого дома в Вашингтоне
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Второй по счету апелляционный суд заблокировал иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, временно приостанавливающий въезд граждан шести преимущественно мусульманских стран на территорию США, сообщило издание New York Times.

    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Бильдерберг-2017: элита обсудила президентство Трампа

    Решение было принято Девятым окружным судом в Сан-Франциско. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния.

    Администрация уже сообщила, что намерена обжаловать судебные запреты в Верховном суде.

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ об "экстремальном отборе" иммигрантов, прибывающих в США. Целью указа является не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Первый "безвизовый" поезд отправился из Киева в Перемышль
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    НАТО: надо или не надо?
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit