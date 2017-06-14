Более 190 законодателей США подали иск против Трампа

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Более 190 американских законодателей-демократов направили иск в федеральный суд, обвинив президента США Дональда Трампа в получении финансовых средств иностранных правительств, сообщает агентство Рейтер.

Ранее генеральные прокуроры американского города Вашингтон и штата Мэриленд подали подобный иск в отношении президента США Дональда Трампа, обвинив его в том, что он нарушил конституцию страны, не прервав связи с бизнесом после вступления на пост главы государства. В свою очередь, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что деловые интересы президента Трампа не нарушают положения конституции.

Согласно новому иску, с момента вступления в должность Трамп не запрашивал одобрения конгресса на получение иностранного финансирования своего бизнеса.

Как сообщается, в числе обвинителей по меньшей мере 30 сенаторов и 166 членов Палаты представителей. Впервые так много законодателей направляют иск против президента США.

Ранее газета Washington Post сообщила, что прокуроры подозревают Трампа в том, что он нарушил антикоррупционные статьи конституции и "получал миллионы от иностранных правительств" после вступления в должность президента США. По данным издания, генпрокуроры обеспокоены деятельностью гостиницы Trump International Hotel, открытой в прошлом году недалеко от Белого дома.

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Данный иск может "открыть новый фронт для Трампа", который уже столкнулся с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о "связи" приближенных Трампа и российского правительства во время президентской кампании 2016 года, наличие которой опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. По информации издания, если федеральный судья примет иск, генпрокуроры в первую очередь потребуют раскрыть налоговую декларацию Трампа для определения масштаба иностранных сделок его бизнеса.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".