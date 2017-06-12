Генпрокуроры двух штатов подадут на Трампа в суд

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Издание Washington Post сообщает, что генеральные прокуроры американских штатов Вашингтон и Мэриленд намерены подать на президента США Дональда Трампа в суд.

Как сообщается, генпрокуроры обвиняют Трампа в том, что он не оставил управление собственным бизнесом после вступления в должность президента. В частности, они заявляют, что Трамп получает регулярные отчеты о финансовом состоянии своей компании.

"Мы заводим дело, потому что президент не предпринял необходимых шагов для отхода от своих деловых интересов", — цитирует издание генпрокурора Карла Расина.

По информации издания, если федеральный судья примет иск, генпрокуроры в первую очередь потребуют раскрыть налоговую декларацию Трампа для определения масштаба иностранных сделок его бизнеса.

Издание пишет, что генпрокуроры обеспокоены деятельностью гостиницы Trump International Hotel, открытой в прошлом году недалеко от Белого дома. Как сообщается, посольство Кувейта проводило мероприятие в данной гостинице, хотя изначально бронировало помещение в отеле Four Seasons. С момента инаугурации Трампа Саудовская Аравия также несколько раз бронировала номера в гостинице.

Это первый иск подобного содержания государственных структур в отношении президента, заключает газета. Данный иск может "открыть новый фронт для Трампа", который уже столкнулся с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о возможной связи приближенных Трампа и российского правительства во время президентской кампании 2016 года.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.