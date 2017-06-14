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    Трамп продлил санкции в отношении представителей властей Белоруссии

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    В Белом доме напомнили, что санкции были введены в соответствии с исполнительным указом президента США 13405 16 июня 2006 года. С тех пор они продлевались ежегодно.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 июн – РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год санкции в отношении ряда представителей властей Белоруссии.

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    "Я отправил… уведомление о том, что режим чрезвычайного положения в отношении действий определенных членов правительства Белоруссии и других лиц, подрывающих демократические процессы и структуры в этой стране, должен продолжиться после 16 июня 2017 года", — отметил Трамп в письме на имя руководителей конгресса США.

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    Отмечается, что санкции были введены в соответствии с исполнительным указом президента США 13405 16 июня 2006 года. С тех пор они продлевались ежегодно.

    В частности, Трамп упомянул о том, что фигуранты "черного списка" причастны, по мнению США, к нарушениям прав человека, политическим репрессиям, коррупции. По его словам, все это "представляет чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политики США".

    Обычно санкции США подразумевают замораживание активов попавших под них лиц и запрет американским гражданам на любые транзакции с ними.

    Напомним, в конце февраля прошлого года вступило в силу решение ЕС о снятии большинства санкций против Белоруссии. 

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