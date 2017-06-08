Фонд Сороса: миллиардные спекуляции и катастрофическая дестабилизация

РИА Новости Украина

После начала экономического кризиса в странах ЕС активизировали свою деятельность НКО, созданные бенефициарами, желающими под прикрытием "гуманитарных" целей получить непрямые экономические, или имиджевые выгоды от такой "альтруистской" деятельности. Самый вопиющий пример такого рода — НКО, созданные и финансируемые в разных странах американским спекулянтом венгерского происхождения Соросом.

Sputnik публикует авторский комментарий итальянского публициста Марио Соммосса (Mario Sommossa) о деятельности Soros Foundation в Италии:

"Показательным случаем сочетания альтруистичной гуманитарной деятельности и других, намного более "приземленных" целей, является деятельность организаций, основанных и финансируемых Джорджем Соросом. Он прославился в сентябре 1992 года, когда стал главным действующим лицом так называемой "Черной среды", когда Банк Англии был вынужден девальвировать фунт. Эта операция принесла Соросу около миллиарда долларов чистого заработка.

Закончив Лондонскую школу экономики и устроившись в 1954 году в компанию Singer & Friedlander, Сорос начал заниматься спекулятивной деятельностью, и его целью стали национальные валюты. В 1992 г. он вынудил Италию выйти из Европейской монетарной системы и тайком продать для него огромное количество лир, что обернулось для Рима потерей 48 млрд. долларов. С тех пор он продолжил заниматься тем же самым, каждый раз создавая сложности для того или иного государства и извлекая из этого значительную личную выгоду. С тех пор многие страны обвиняли его в подобных же спекуляциях на грани или вне закона. Кроме того, Soros Foundation является одним из основных сторонников свободной продажи наркотиков в мире.

Чтобы "приукрасить" свой имидж, он начал финансировать известные неправительственные организации – такие как Amnesty International, Human Right Watch, Center for Constitutional Rights, American Civil Liberties Union и так далее. Кроме того, он создал собственные неправительственные организации, которые занимались проблемами мигрантов и защитой прав человека. Также хорошо известно, что одной из сфер его деятельности является политика – Сорос вложил сотни миллионов долларов в избирательные кампании американских демократов.

В результате хакерской атаки на его фонд Open Societies стало известно о финансировании избирательных кампаний и ассоциаций, официально занимающихся защитой прав человека в разных странах. Оказалось, что во многих случаях целью такого финансирования была политическая дестабилизация в странах, в которых эти организации работали. В некоторых случаях целью было создание такой экономической и финансовой ситуации, которая бы позволила его организациям и дальше извлекать из нее выгоду.

Чтобы понять, кто же такой Джордж Сорос и чем занимаются некоторые из созданных им неправительственных организаций, можно просто обратиться к его же словам. В интервью CNN в прямом эфире Сорос фактически допустил, что мог профинансировать "революцию" на Майдане, чтобы "поставить у власти дружественную США хунту". В том же интервью он признал, что проводил схожие операции в Грузии, Киргизии, Мьянме и Иране".