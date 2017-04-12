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    США призвали Венгрию не допустить закрытия университета Сороса

    (обновлено: )96
    Ранее президент Венгрии подписал новый закон об образовании, поправки к которому позволят закрыть университет Сороса. Премьер-министр Виктор Орбан сообщал о нарушениях в работе университета, однако в учебном заведении опровергают эти обвинения.
    Джордж Сорос. Архивное фото
    Associated Press Manuel Balce Ceneta

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. США призвали Венгрию приостановить введение в действие закона, который позволит закрыть Центрально-Европейский университет (CEU), принадлежащий фонду американского миллиардера Джорджа Сороса, передает агентство Рейтер.

    Джордж Сорос. Архивное фото
    Associated Press Thomas Peter, Pool
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    Ранее президент Венгрии Янош Адер подписал новый закон об образовании, поправки к которому позволят закрыть CEU. Премьер-министр Виктор Орбан сообщал о нарушениях в работе университета, однако в учебном заведении опровергают эти обвинения.

    "Мы призываем правительство Венгрии приостановить внедрение закона", — заявил представитель Госдепартамента США Марк Тонер, добавив, что закон может поставить под угрозу работу и других американских университетов, осуществляющих образовательные программы в Венгрии.

    Также агентство сообщает, что позже в среду запланировано проведение протеста против новых поправок.

    Центрально-Европейский университет был открыт в Будапеште в 1991 году при финансовой поддержке американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса с целью развития открытого общества и демократии в странах Центральной и Восточной Европы и бывшего Советского Союза.

    Фонды Сороса ранее неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Ранее мэр города Вентспилс и один из самых влиятельных политиков Латвии Айвар Лембергс предложил запретить Соросу въезд в страну и деятельность его организаций за "антигосударственную" деятельность — пропаганду приема беженцев.

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