наверх
27.04.201715:55
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.04
  • USD26.59- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Вопрос Украины: глава Еврокомиссии проводит встречу с Соросом

    (обновлено: )44322
    Согласно данным, Юнкер и Сорос "знакомы более 20 лет", в их встрече "нет ничего драматического". Как отмечается, встреча проходит не только для обсуждения вопросов вокруг Центрально-Европейского университета в Будапеште, но также и Украины.
    Джордж Сорос. Архивное фото
    Associated Press Mary Altaffer

    БРЮССЕЛЬ, 27 апр – РИА Новости, Мария Князева. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсуждает на встрече в четверг с американским финансистом Джорджом Соросом, в числе прочего, вопрос Украины, сообщил пресс-секретарь ЕК Маргаритис Схинас на брифинге.

    Флаг ЕС. Архивное фото
    Украинское фото
    Безвиз для Украины рассмотрят на заседании послов ЕС

    "В то время как мы говорим, президент Юнкер встречается с председателем фондов Открытого общества (Open society foundations), господином Джорджем Соросом. Они знают друг друга много лет. Сегодняшняя встреча проходит не только для обсуждения вопросов вокруг Центрально-Европейского университета (CEU) в Будапеште, но также и Украины", — сказал Схинас.

    По его словам, Юнкер и Сорос "знакомы более 20 лет", в их встрече "нет ничего драматического". Так Схинас ответил на просьбу корреспондента прокомментировать высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в адрес Сороса.

    Выступая в среду в Европарламенте, Орбан назвал Сороса "спекулянтом, который разрушил жизнь миллионов европейцев", а также врагом единой европейской валюты, но при этом Сороса, по словам премьера Венгрии, принимают в Брюсселе "на самом высоком уровне". Орбан также заявил, что Сорос через подконтрольные ему неправительственные организации пытается завозить в ЕС до 1 миллиона беженцев ежегодно.

    Европарламент на пленарной сессии 6 апреля в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да"
    Акция протеста полицейских в Париже
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?