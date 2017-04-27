Вопрос Украины: глава Еврокомиссии проводит встречу с Соросом

БРЮССЕЛЬ, 27 апр – РИА Новости, Мария Князева. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсуждает на встрече в четверг с американским финансистом Джорджом Соросом, в числе прочего, вопрос Украины, сообщил пресс-секретарь ЕК Маргаритис Схинас на брифинге.

"В то время как мы говорим, президент Юнкер встречается с председателем фондов Открытого общества (Open society foundations), господином Джорджем Соросом. Они знают друг друга много лет. Сегодняшняя встреча проходит не только для обсуждения вопросов вокруг Центрально-Европейского университета (CEU) в Будапеште, но также и Украины", — сказал Схинас.

По его словам, Юнкер и Сорос "знакомы более 20 лет", в их встрече "нет ничего драматического". Так Схинас ответил на просьбу корреспондента прокомментировать высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в адрес Сороса.

Выступая в среду в Европарламенте, Орбан назвал Сороса "спекулянтом, который разрушил жизнь миллионов европейцев", а также врагом единой европейской валюты, но при этом Сороса, по словам премьера Венгрии, принимают в Брюсселе "на самом высоком уровне". Орбан также заявил, что Сорос через подконтрольные ему неправительственные организации пытается завозить в ЕС до 1 миллиона беженцев ежегодно.

Европарламент на пленарной сессии 6 апреля в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.