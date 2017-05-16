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    Выступление ONUKA на Евровидении покорило европейские чарты

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    На 0:07 16 мая Vidlik возглавил электронные чарты iTunes в Британии, Германии, Польше, Нидерландах, Дании и Швеции, а также №2 в Бельгии, №3 во Франции и Швейцарии и №4 в Австралии.
    ONUKA покорила европейские чарты
    eurovision.ua

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Выступление в гранд-финале международного песенного конкурса Евровидение-2017 украинской электро-фолк группы Onuka вместе с музыкантами коллектива "НАОНИ" и трембитами, которое вырезали из трансляции UA:Перший, сделало группу неимоверно популярной.

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    Ната Жижченко со своим проектом ONUKA ворвалась в европейские чарты iTunes, а некоторые даже возглавила, пишет Karabas Live.

    Так, 14 мая последний мини-альбом ONUKA Vidlik попал был в чартах Великобритании — №26, Швейцарии — №28, Франции — №19, Германии — №11.

    А на 0:07 16 мая Vidlik возглавил электронные чарты iTunes в Британии, Германии, Польше, Нидерландах, Дании и Швеции, а также №2 в Бельгии, №3 во Франции и Швейцарии и №4 в Австралии.

    Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьей строчке оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project.

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