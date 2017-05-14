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    Голосование зрителей по итогам финала конкурса Евровидения закончилось

    Тема:

    Евровидение-2017. Финал (70)

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    Букмекеры прогнозируют победу конкурсанту из Португалии Сальвадору Собралу. Второе место может занять Франческо Габбани из Италии, третье место прогнозируют Болгарии, которую представляет 17-летний Кристиан Костов, родившийся в Москве.
    Евровидение в Украине
    Коллаж Голос Столицы

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Голосование зрителей закончилось на конкурсе Евровидение-2017, финал которого проходит в Киеве, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра конкурса.

    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    УНИАН
    Евровидение-2017. Генеральная репетиция финала

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    Букмекеры прогнозируют победу конкурсанту из Португалии Сальвадору Собралу. Второе место может занять Франческо Габбани из Италии, третье место прогнозируют Болгарии, которую представляет 17-летний Кристиан Костов, родившийся в Москве.

    В полуфинале и финале зрителям всех стран, которые принимают участие в конкурсе, предлагалось проголосовать через официальное приложение, телефон и/или SMS. Голосование начинается после окончания последней песни и заканчивается через 15 минут. Зрители не могут голосовать за песню, представляющую их страну.

    Накануне свои оценки конкурсантам выставили профессиональное жюри от каждой из стран-участниц, однако озвучены они будут только по завершении голосования зрителей.

    В прошлом году изменилась система подсчета голосов. Раньше результат участников складывался из итогов голосования жюри и зрителей, теперь же судьи и поклонники будут оценивать исполнителей по отдельности. Профессиональное жюри и телезрители из каждой страны оценивают участников конкурса, выставляя им от 1 до 8, а также 10 и 12 баллов. В ходе объявления итоговых результатов, сначала будут названы баллы от жюри, после чего к ним добавят результаты голосования зрителей. При этом объявлять суммарные итоги начнут с наименее удачно выступивших конкурсантов.

    Благодаря новой системе зрители до последней минуты не будут знать имя победителя. В случае одинакового количества баллов победителем становится участник, набравший наибольшее количество голосов от телезрителей.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

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