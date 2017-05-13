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    Финал Евровидения-2017. Онлайн-трансляция

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    Евровидение-2017. Финал (65)

    (обновлено: )24210
    В Международном выставочном центре в Киеве стартовал финал песенного конкурса Евровидение-2017. В финале Евровидения выступят конкурсанты из 26 стран.
    Канал Eurovision Song Contest в Youtube

    В финале Евровидения выступают конкурсанты из Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Румынии, Израиля, Норвегии, Нидерландов, Австрии, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Украины.  

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    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.

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