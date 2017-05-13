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    Киев

    Порошенко приедет на финал Евровидения - СМИ

    Тема:

    Евровидение-2017. В ожидании финала (60)

    (обновлено: )3403
    Согласно информации, глава государства Петр Порошенко прибудет в Международный выставочный центр перед началом финала песенного конкурса Евровидение-2017.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В субботу, 13 мая, президент Украины Петр Порошенко посетит Международный выставочный центр в Киеве, где пройдет финал Евровидения. Об этом сообщает "112 Украина".

    Гид по безопасности для туристов на Евровидении
    РИА Новости Украина
    Гид по безопасности для туристов во время Евровидения

    "Сегодня в МВЦ перед началом Евровидения прибудет президент Украины Петр Порошенко", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в субботу в Киеве во время финала песенного конкурса Евровидение-2017 около 10 тысяч правоохранителей будут обеспечивать правопорядок.

    Украина получила право принять Евровидение после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Официальное открытие конкурса состоялось 7 мая. Финал запланирован на 13 мая.

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