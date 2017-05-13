Все билеты на финал Евровидения проданы

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Все билеты на финал Евровидения, а также на последнее неэфирное шоу конкурса, проданы, сообщают организаторы.

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"С 14 февраля билеты продавались на сайте официального билетного оператора Евровидения-2017 Concert.ua. Их стоимость стартовала от 8 евро, цена самого дорогого билета составляла 500 евро. Зрительный зал главной арены вмещает более 9 тыс. человек, включая фан-зону и Golden Circle – ближайшую к сцене часть фан-зоны. В двух секторах трибун оборудованы также места для людей, которые пользуются колясками", — отмечают организаторы.

Всего было продано 64 тыс. билетов на 9 шоу песенного конкурса, что превысило прогнозируемые результаты как по количеству проданных билетов, так и по сумме поступлений.

Ранее сообщалось, что букмекеры изменили котировки на нескольких участников Евровидения-2017 в Киеве, что привело к изменению фаворита на победу. Главным претендентом на победу в Евровидении-2017 теперь считается представитель Португалии Сальвадор Собрал. На его победу принимают ставки с коэффициентом 2,5.