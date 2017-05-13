наверх
14.05.201700:09
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.09
  • USD26.47+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Видео

    Костов: приеду в Москву с хрустальным микрофоном Евровидения и разобью его

    Тема:

    Евровидение-2017. Финал (67)

    33201
    Певец Кристиан Костов, представляющий Болгарию на Евровидении-2017 в Украине, пообещал разбить награду хрустальный микрофон в случае своей победы.
    Канал "ДВА ИДИОТА" на Youtube

    "Я дико скучаю по Красной площади, дико скучаю по моей квартире, по виду на МГУ – я из окна вижу МГУ каждый день. Это мое "доброе утро"… Я обязательно сделаю фан-встречу или что-то такое – и мы увидимся с вами в Москве. Надеюсь, что я приеду в Москву с хрустальным микрофоном и разобью его на видео. Я сделаю break-up video и надеюсь, оно соберет много просмотров", — сказал Костов в интервью, видео которого опубликовано на YouTube.

    Смотрите также: Финал Евровидения-2017

    Молодой исполнитель уже успел стать самым скандальным артистом Евровидения-2017. Он оказался в центре внимания украинских СМИ после того, как в интернете было опубликовано видео с его выступлением в Крыму летом 2014 года. Госпогранслужба Украины и СБУ заявила об отсутствии у Костова оснований для запрета въезда в страну, как это было в случае с российской певицей Юлией Самойловой, так как на момент поездки в Крым он был несовершеннолетним. Также правоохранители сослались на то, что в момент поездки Костова в Крым в Украине еще не действовал закон об ответственности за посещение полуострова без согласования с Киевом. 17-летний Костов — самый молодой конкурсант в этом году.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    Логотип Евровидения на Майдане Незалежности в Киеве
    Евровидение-2017. Финал
    Павел Климкин и Дональд Трамп
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев