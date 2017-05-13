Киев во время Евровидения посетили более 20 тысяч гостей - мэр

КИЕВ, 13 мая – РИА Новости Украина. Киев во время Евровидения-2017 посетили более 20 тысяч гостей из разных стран мира, заявил в субботу мэр столицы Виталий Кличко.

Украина получила право принять Евровидение после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Официальное открытие конкурса состоялось 7 мая.

"В Киев приехали более 20 тысяч иностранных гостей, более 40 тысяч гостей посетили (столицу) из разных городов Украины", — заявил Кличко на пресс-конференции.

По его словам, на все концерты песенного конкурса организаторы продали более 60 тысяч билетов.