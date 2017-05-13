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    Киев во время Евровидения посетили более 20 тысяч гостей - мэр

    Тема:

    Евровидение-2017. Финал (67)

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    По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столицу Украины приехали более 20 тысяч иностранных гостей. На все концерты песенного конкурса организаторы продали более 60 тысяч билетов.
    Логотип Евровидения на Майдане Незалежности в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 13 мая – РИА Новости Украина. Киев во время Евровидения-2017 посетили более 20 тысяч гостей из разных стран мира, заявил в субботу мэр столицы Виталий Кличко.

    Гид по безопасности для туристов на Евровидении
    РИА Новости Украина
    Гид по безопасности для туристов во время Евровидения

    Украина получила право принять Евровидение после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Официальное открытие конкурса состоялось 7 мая.

    "В Киев приехали более 20 тысяч иностранных гостей, более 40 тысяч гостей посетили (столицу) из разных городов Украины", — заявил Кличко на пресс-конференции.

    По его словам, на все концерты песенного конкурса организаторы продали более 60 тысяч билетов.

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