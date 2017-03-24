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    СБУ не видит оснований для пересмотра решения по Самойловой

    Тема:

    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ (521)

    (обновлено: )18520
    По словам советника главы спецслужбы Юрия Тандита, для СБУ все равны перед законом. При этом советник главы спецслужбы добавил, что украинская сторона желает Самойловой творческих успехов.
    Певица Юлия Самойлова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мар — РИА НовостиУкраина. Служба безопасности Украины не видит оснований для пересмотра решения о запрете въезда в страну российской певице Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе "Евровидение", заявил журналистам в пятницу советник главы спецслужбы Юрий Тандит.

    Юлия Самойлова
    vk.com/jusam
    Споет или не споет. Соцсети о Самойловой

    "Мы свое слово сказали. Мы во всяком случае сделали то, что могли сделать… Мы, конечно, однозначно будем делать все, чтобы мероприятия ("Евровидения") состоялись в Киеве безопасно", — цитирует слова Тандита агентство УНИАН.

    По его словам, для СБУ все равны перед законом. При этом советник главы спецслужбы добавил, что украинская сторона желает Самойловой творческих успехов.

    Россию на конкурсе Евровидение-2017 должна представлять Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд на территорию Украины на три года участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.

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