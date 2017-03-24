СБУ не видит оснований для пересмотра решения по Самойловой

КИЕВ, 24 мар — РИА НовостиУкраина. Служба безопасности Украины не видит оснований для пересмотра решения о запрете въезда в страну российской певице Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе "Евровидение", заявил журналистам в пятницу советник главы спецслужбы Юрий Тандит.

"Мы свое слово сказали. Мы во всяком случае сделали то, что могли сделать… Мы, конечно, однозначно будем делать все, чтобы мероприятия ("Евровидения") состоялись в Киеве безопасно", — цитирует слова Тандита агентство УНИАН.

По его словам, для СБУ все равны перед законом. При этом советник главы спецслужбы добавил, что украинская сторона желает Самойловой творческих успехов.

Россию на конкурсе Евровидение-2017 должна представлять Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд на территорию Украины на три года участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.