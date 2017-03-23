Организаторы предложили РФ транслировать выступление Самойловой

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КИЕВ, 23 мар – РИА Новости Украина. Европейский вещательный союз (EBU) предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Юлии Самойловой, которой запретили въезд в Украину, чтобы она все же смогла принять участие в конкурсе Евровидение, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте конкурса.

"ЕВU усердно работал над поиском решения этой ситуации и принял беспрецедентное решение предложить Первому каналу провести прямую трансляцию второго полуфинала через спутник, чтобы дать возможность Юлии все же принять участие в конкурсе в этом году", — говорится в тексте сообщения.

В случае, если участница из России выходит в финал конкурса, то предлагается такое же решение, сообщили в EBU.

В Европейском вещательном союзе отметили, что сложившаяся ситуация необычна и уникальна для 60-летней истории конкурса, но в духе заявленного в этом году лозунга "празднования разнообразия" было принято решение, чтобы все 43 конкурсанта получили возможность участвовать.

"Мы продолжаем наш диалог с украинскими властями с намерением добиться выступления всех артистов в городе-хозяине, в Киеве, что, безусловно, является нашим предпочтительным вариантом", — приводятся в сообщении слова супервизора конкурса Йона Ула Санда.

Первый канал по-прежнему не комментирует эту информацию.

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Россию на конкурсе Евровидение-2017 должна представлять певица Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. В среду Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский "Первый канал" выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения о запрете на въезд Самойловой.