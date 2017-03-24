РФ могла бы не пустить Украину на ЧМ-2018 из-за Самойловой - сенатор

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Россия имеет право не пустить сборную Украины на чемпионат мира-2018 по футболу из-за запрета въехать на территорию Украины участнице Евровидения от РФ Юлии Самойловой, заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

Россию на конкурсе Евровидение-2017 должна представлять Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд на территорию Украины на три года участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.

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"Это беспрецедентное решение, которое вызывает, мягко говоря, удивление. Может, вообще нельзя доверять Украине проведение таких мероприятий, если она не гарантирует свободный въезд всех участников? Наверное, на будущее надо иметь это в виду. Представьте: ЧМ по футболу 2018 года, и мы запрещаем въезд ведущим игрокам сборной Украины, предлогов можно найти массу. Представляете, какой шум поднялся бы", – сказал Джабаров.

Накануне российский Первый канал заявил, что Самойлова не будет дистанционно участвовать в Евровидении. Такой вариант ранее предложили организаторы международного печенного конкурса.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.