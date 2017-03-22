В США скончался известный шоумен Чак Баррис

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КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В США в возрасте 87 лет скончался известный американский продюсер, создатель и ведущий ряда развлекательных телешоу Чак Баррис, который обрел наибольшую популярность благодаря The Gong Show ("Гонг-шоу"), сообщает в среду издание Telegraph.

По словам публициста Пола Шефрина, объявившего о смерти от имени семьи Барриса, шоумен скончался в результате естественных причин во вторник днем ​​в своем доме в Палисадес, Нью-Йорк.

facebook.com/Anything-For-A-Laugh-The-Chuck-Barris-Page Чак Баррис

В качестве участников шоу Барриса были многие знаменитости, включая Майкла Джексона, Арнольда Шварценеггера, Стива Мартина и др.

Ухмыляющийся, курчавый Баррис стал привычным лицом как создатель и ведущий "Гонг-шоу", которое транслировалось в США с 1976 по 1980 год, отмечает издание.

В 1980 году Баррис, называвший себя "королем дневного телевидения", продал свою компанию, владевшую правами на все его шоу, за $100 миллионов и решил пойти в кино. Он снялся в фильме "Гонг-шоу", который с треском провалился в прокате.

Позже Баррис поселился в нью-йоркском отеле, где за два месяца написал свою автобиографию "Признания опасного разума". В ней он утверждал, что работал на ЦРУ в качестве убийцы. При этом ЦРУ отрицало, что Бэррис когда-либо являлся ее агентом. В 2002 году американский актер Джордж Клуни представил в качестве своего режиссерского дебюта фильм "Признания опасного человека", снятый по книге Барриса.

Напомним, на минувшей неделе на 91-м году жизни скончался легенда рок-н-ролла американец Чак Берри.