Умер создатель внедорожника "Нива"

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Создатель советского внедорожника "Нива" Петр Прусов скончался 19 марта. На Волжском автозаводе он проработал почти 47 лет, из них пять лет в качестве главного конструктора предприятия, сообщает сайт компании.

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"Петр Михайлович был великим человеком, создателем первого в мире внедорожника с несущим кузовом — легендарной ВАЗ 2121 "Нива", которая сегодня носит имя LADA 4x4 и остается крайне популярной в России и за рубежом", — заявил президент "АвтоВАЗа" Николь Мор. Он выразил соболезнования семье и родным, с особым сожалением напомнив, что Прусов совсем немного не дожил до 5 апреля, когда будет отмечаться 40-летний юбилей его машины.

Прусов пришел на Волжский автозавод в 1970 году, после окончания Запорожского машиностроительного института. Карьеру начал инженером-конструктором, а два года спустя был назначен ведущим конструктором проекта ВАЗ-2121 "Нива".

С 1998 по 2003 год он был главным конструктором предприятия. При его участии были разработаны ВАЗ 1111"Ока", ВАЗ 2110 и Samara 2, ВАЗ 2123, семейства автомобилей Kalina, а также ряда концептуальных моделей Волжского автозавода. В общей сложности выпущено свыше 2,5 миллиона внедорожников ВАЗ 2121 "Нива" и LADA 4x4, из которых более полумиллиона были поставлены на экспорт.

Напомним, в Москве умер бывший помощник Горбачева Анатолий Черняев.