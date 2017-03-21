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    В Таиланде умерла черепаха, проглотившая 915 монет

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    По словам медиков, черепаха, которой была сделана удачная многочасовая операция по удалению из желудка и кишечника 915 монет, умерла от 200-кратного переизбытка никеля в крови.
    Черепаха, из желудка которой таиландские ветеринары извлекли 915 металлических монет
    REUTERS/Athit Perawongmetha

    КИЕВ, 21 мар – РИА Новости Украина. В Таиланде умерла большая морская зеленая черепаха по кличке "Свинка-Копилка", которая проглотила за несколько лет 915 монет разных стран мира.

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    Она умерла в ветеринарной больнице Чулалонгкорнского университета в Бангкоке, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на врачей.

    По словам медиков, черепаха, которой была сделана удачная многочасовая операция по удалению из желудка и кишечника 915 монет, умерла от 200-кратного переизбытка никеля в крови. 

    В начале марта военные моряки доставили черепаху в Бангкок из зоопарка в провинции Чонбури. После операции, которую провели ветеринары университета, черепахе стало лучше, она плавала в бассейне с морской водой, и медики планировали передать ее в исследовательский центр военно-морских сил для реабилитации и последующего возвращения в природную среду.

    Однако на прошлой неделе у 26-летней черепахи случился заворот кишок из-за начавшегося процесса естественного сужения кишечника после удаления монет, и ей пришлось сделать вторую операцию. Тогда же врачи обнаружили осложнения, связанные с переизбытком никеля в крови, от которых черепаха умерла во вторник, сообщает телеканал.

    "Свинка-копилка", принадлежащая к виду морских черепах, которому угрожает исчезновение, прожила несколько лет в пруду с морской водой в одном из туристических зоопарков в провинции Чонбури. В ее пруд туристы и местные жители регулярно кидали монеты "на счастье" и "чтобы вернуться". Зеленые морские черепахи живут до 80 лет, поэтому врачи университета надеялись, что "Свинка-копилка", самка репродуктивного возраста, выздоровевшая и выпущенная на волю, сможет сыграть важную роль в сохранении своего вида.

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