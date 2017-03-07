"Свинка-Копилка" на диете. Из желудка черепахи извлекли 900 монет

REUTERS/Athit Perawongmetha

КИЕВ, 7 мар – РИА Новости Украина. Гигантская морская черепаха по кличке "Свинка-Копилка", из желудка которой таиландские ветеринары в понедельник извлекли 915 металлических монет разных стран общей массой пять килограммов, на полгода сядет на диету для полного восстановления функций желудка и кишечника, сообщает во вторник интернет-версия газеты "Тхаи Рат" со ссылкой на врачей, участвовавших в уникальной операции.

Сейчас функции пищеварительной системы 25-летней "Свинки-Копилки" нарушены. Без операции она бы через несколько недель умерла, сообщил газете один из хирургов.

"После операции ее состояние стабильно, но ей понадобится строгая диета сроком на шесть месяцев, после чего черепаха будет выпущена в море", — сказал он. Ближайшие полгода черепаха проживет на исследовательской станции ветеринарной службы военно-морских сил Таиланда.

Морские черепахи живут до 80 лет. "Свинка-Копилка" — самка репродуктивного возраста, которая в будущем сможет дать потомство, что очень важно для сохранения этого вида черепах, которых в последние годы становится все меньше, отмечает издание.

Операция, проведенная врачами ветеринарного факультета старейшего в Таиланде Чулалонгкорнского университета, совершенно уникальна, такая операция была проведена впервые в мире, пишет издание.

REUTERS/Athit Perawongmetha Черепаха, из желудка которой таиландские ветеринары извлекли 915 металлических монет

Черепаха много лет прожила в зоопарке в провинции Чонбури, который часто посещали туристы. Среди туристов бытует поверье, поощряемое гидами, о том, что если бросить монетку в бассейн с морскими черепахами, обязательно вернешься в Таиланд.

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Некоторое время назад служители зоопарка заметили, что черепаха плавает с большим креном на правый бок. Рентгеновское исследование показало, что ее желудок полон круглых плоских инородных тел разного размера – как оказалось, металлических монет, которые черепаха глотала многие годы. После постановки диагноза животное получило свою нынешнюю кличку Piggy Bank (англ. "Свинка-Копилка").

Напомним, в 2015 году международная группа ученых под руководством Жизеллы Какконе из Йельского университета (США) обнаружила новый вид среди гигантских черепах, обитающих на Галапагосских островах. Всего известно 15 видов галапагосских черепах, четыре из которых вымерли.