Американская танцовщица Триша Браун умерла в возрасте 80 лет

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Американская танцовщица и хореограф Триша Браун, считающаяся одним из корифеев современного танцевального искусства, скончалась в возрасте 80 лет.

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"С величайшей печалью мы сообщаем, что танцовщица Триша Браун скончалась 18 марта в Сан-Антонио (штат Техас) после продолжительной болезни. Мы все понесли огромную утрату", — говорится в заявлении "Компании Триши Браун".

Танцевальная труппа своего имени была основана Тришей Браун в 1970 году и вскоре стала одним из ведущих коллективов современного танца.

В 2005 году Браун получила премию "Бенуа де ла Данс" в самой почетной номинации "За жизнь в искусстве".

Напомним, год назад в Мюнхене умерла великая балерина второй половины XX века Майя Плисецкая (1925-2015).