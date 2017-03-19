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    Умер легенда рок-н-ролла Чак Берри

    (обновлено: )42
    Легендарный американский певец и композитор Чак Берри
    Американский певец, гитарист, автор песен Чак Берри
    Американский певец, гитарист, автор песен Чак Берри
    Американский певец, гитарист, автор песен Чак Берри
    Чак Берри в 1965 году
    Чак Берри в 1973 году
    Легендарный американский певец и композитор Чак Берри
    Легендарный американский певец и композитор Чак Берри
    Звезда Чака Берри на Голливудской Аллее славы
    Легендарный американский певец и композитор Чак Берри
    Легендарный американский певец и композитор Чак Берри
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Американский певец, гитарист, автор песен Чак Берри
    Американский "король рок-н-ролла" Чак Берри во время гастролей в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Американский певец, гитарист, автор песен Чак Берри
    Американский "король рок-н-ролла" Чак Берри во время гастролей в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Американский певец, гитарист, автор песен Чак Берри
    Американский певец, гитарист, автор песен Чак Берри
    commons.wikimedia.org/wiki/User:Sumori
    Чак Берри в 1965 году
    Чак Берри в 1965 году.
    proxy.handle.net
    Чак Берри в 1973 году
    Чак Берри в 1973 году
    NBC Television
    Легендарный американский певец и композитор Чак Берри
    Легендарный американский певец и композитор Чак Берри
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Легендарный американский певец и композитор Чак Берри
    Легендарный американский певец и композитор Чак Берри
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Звезда Чака Берри на Голливудской Аллее славы
    Звезда Чака Берри на Голливудской "Аллее славы"
    wikimedia.org/wiki/User:XRay

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    Легендарный американский певец и композитор Чак Берри

    Легенда рок-н-ролла американец Чак Берри скончался на 91-м году жизни в субботу, передает телеканал Fox News.

    По данным телеканала, музыкант находился дома и перестал реагировать на происходящее. На место происшествия прибыла полиция округа Сент-Чарльз, штат Миссури, но несмотря на оказанную первую помощь, мужчину не удалось спасти.

    Полиция подтвердила, что скончавшийся мужчина — музыкант Чак Берри.

    Его семья попросила сохранять право на приватность в период скорби.

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