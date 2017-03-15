наверх
15.03.201717:20
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.08
  • USD26.90+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Новый завидный холостяк - принц Абдул Матин из Брунея

    (обновлено: )10810
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    instagram.com/tmski
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    instagram.com/tmski
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    instagram.com/tmski
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    instagram.com/tmski
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    instagram.com/tmski
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    instagram.com/tmski
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    instagram.com/tmski
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    instagram.com/tmski
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    instagram.com/tmski
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    instagram.com/tmski
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    instagram.com/tmski
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    instagram.com/tmski
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    instagram.com/tmski
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    instagram.com/tmski
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    instagram.com/tmski
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    instagram.com/tmski
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    instagram.com/tmski
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    instagram.com/tmski
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    instagram.com/tmski
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    instagram.com/tmski
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    instagram.com/tmski
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    instagram.com/tmski
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея
    instagram.com/tmski

    Рекомендуем

    Митинг под Сбербанком России в ДнепреМитинг под "Сбербанком" в Днепре: активисты зацементировали вход14:46 15.03.2017
    Митинг под ВРМитинг у Рады: "Заставим власть работать честно"12:28 15.03.2017
    Трибуну Рады заблокировали силовикиКонфликт с Парасюком. Трибуна Рады в осаде силовиков11:44 15.03.2017
    Снегопад в СШАВ ожидании весны: мощный снежный шторм в США10:52 15.03.2017
    Столкновения во время вече в поддержку блокады в Донбассе на Майдане в КиевеВече на Майдане. Досталось всем: полиции, "Альфа-Банку", Ахметову и Roshen05:43 15.03.2017
    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили Альфа-банкПогром "Альфа-банка" в центре Киева22:26 14.03.2017
    День украинского добровольца в КиевеФотоитоги 14 марта: День добровольца, пикет у Рады и АП, учения НАТО близ Украины17:32 14.03.2017
    День украинского добровольца в КиевеДень украинского добровольца в Киеве16:07 14.03.2017
    Серия фотоколлажей о моделях Сиднея ПраватитинаФэшн-эксперимент модного блогера взорвал соцсети15:12 14.03.2017
    Все фотоленты
    Новый завидный холостяк принц Абдул Матин из Брунея

    Принц Матин — четвертый сын правителя Брунея Хассанала Болкиаха — его состояние оценивается в 20 миллиардов долларов.

    У Матина есть семь сестер и четыре брата.

    В 2011 году принц окончил Королевскую военную академию Сандхерст и имеет звание второго лейтенанта. По некоторым данным, принц владеет несколькими иностранными языками, в частности английским, французским, арабским и итальянским.

    Брунейский принц любит активный отдых. В свободное время он уделяет внимание плаванию, игре в поло, боксу и горным лыжами. Раньше Абдул Матин немало времени проводил на футбольном поле — он играл за команду Брунея AM Gunners.

    Смотрите также: Фэшн-эксперимент модного блогера взорвал соцсети

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки