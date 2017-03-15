Новый завидный холостяк - принц Абдул Матин из Брунея

Принц Матин — четвертый сын правителя Брунея Хассанала Болкиаха — его состояние оценивается в 20 миллиардов долларов.

У Матина есть семь сестер и четыре брата.

В 2011 году принц окончил Королевскую военную академию Сандхерст и имеет звание второго лейтенанта. По некоторым данным, принц владеет несколькими иностранными языками, в частности английским, французским, арабским и итальянским.

Брунейский принц любит активный отдых. В свободное время он уделяет внимание плаванию, игре в поло, боксу и горным лыжами. Раньше Абдул Матин немало времени проводил на футбольном поле — он играл за команду Брунея AM Gunners.

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