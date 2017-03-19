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    Легенда рок-н-ролла Чак Берри умер в возрасте 90 лет

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    По данным СМИ, музыкант находился дома и перестал реагировать на происходящее. На место происшествия прибыла полиция округа Сент-Чарльз, штат Миссури, но несмотря на оказанную первую помощь, мужчину не удалось спасти.
    Американский певец, гитарист, автор песен Чак Берри
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Легенда рок-н-ролла американец Чак Берри скончался на 91-м году жизни в субботу, передает телеканал Fox News.

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    JOEL SAGET / AFP
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    По данным телеканала, музыкант находился дома и перестал реагировать на происходящее. На место происшествия прибыла полиция округа Сент-Чарльз, штат Миссури, но несмотря на оказанную первую помощь, мужчину не удалось спасти.

    Полиция подтвердила, что скончавшийся мужчина — музыкант Чак Берри.

    Его семья попросила сохранять право на приватность в период скорби.

    Ранее сообщалось, что Чак Берри собирался в 2017 году выпустить новый альбом, который должен был стать первой пластинкой музыканта за последние 38 лет.

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