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    Умер актер Александр Кузнецов, игравший в "Балладе о солдате"

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    Актер Александр Кузнецов занимался режиссерской деятельностью и преподавал во ВГИКе, писал пьесы и книги. Актер являлся членом Союза писателей России.
    Александр Кузнецов
    tanialyutaeva

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Актер Александр Кузнецов, игравший в фильме "Баллада о солдате", скончался на 82-м году жизни, сообщила актриса Татьяна Лютаева в своем профиле Instagram.

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    "Мой Учитель, мой второй Отец, мой Друг, Писатель, Артист, Режиссёр, Сценарист, Эрудит, каких больше не видела, Александр Всеволодович Кузнецов ушёл от нас", — написала она.

    Александр Кузнецов родился 21 мая 1935 года. После окончания школы будущий актер поступил на экономический факультет Московского нефтяного института имени Губкина, но спустя два года забрал документы и поступил в ГИТИС. Кинодебют актера состоялся в 1959 году в фильме "Баллада о солдате", где Кузнецов сыграл часового Гаврилкина.

    Александр Кузнецов занимался режиссерской деятельностью и преподавал во ВГИКе, писал пьесы и книги. Актер являлся членом Союза писателей России.

    Ранее сообщалось, что народный артист СССР Алексей Баталов госпитализирован в московскую больницу, но уже чувствует себя хорошо.

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