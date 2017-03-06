Умер актер Александр Кузнецов, игравший в "Балладе о солдате"

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Актер Александр Кузнецов, игравший в фильме "Баллада о солдате", скончался на 82-м году жизни, сообщила актриса Татьяна Лютаева в своем профиле Instagram.

"Мой Учитель, мой второй Отец, мой Друг, Писатель, Артист, Режиссёр, Сценарист, Эрудит, каких больше не видела, Александр Всеволодович Кузнецов ушёл от нас", — написала она.

Александр Кузнецов родился 21 мая 1935 года. После окончания школы будущий актер поступил на экономический факультет Московского нефтяного института имени Губкина, но спустя два года забрал документы и поступил в ГИТИС. Кинодебют актера состоялся в 1959 году в фильме "Баллада о солдате", где Кузнецов сыграл часового Гаврилкина.

Александр Кузнецов занимался режиссерской деятельностью и преподавал во ВГИКе, писал пьесы и книги. Актер являлся членом Союза писателей России.

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