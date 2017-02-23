В Москве госпитализирован актер Алексей Баталов

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Народный артист СССР Алексей Баталов госпитализирован в московскую больницу, но уже чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости его супруга Гитана Леонтенко.

"Он в больнице, но уже чувствует себя хорошо, и я надеюсь, что скоро он будет дома", — сказала супруга актера.

Баталов родился в 1928 году. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

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Ранее сообщалось, что на 79-ом году жизни скоропостижно скончался актер театра и кино, народный артист России Алексей Петренко.