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    Ушел из жизни Алексей Петренко: этнический украинец и выдающийся актер

    (обновлено: )322
    Актер Алексей Петренко
    Актер Алексей Петренко
    Актер Алексей Петренко. Архивное фото
    Алексей Петренко и Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина
    Актер Алексей Петренко
    Кинотеатр Иллюзион открыт после ремонта в Москве
    Актер Алексей Петренко
    Сцена из фильма Агония
    VI торжественная церемония вручения Национальной премии в области кинематографии Золотой Орел
    Алексей Петренко
    Алексей Петренко
    Актер Алексей Петренко
    Актер Алексей Петренко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актер Алексей Петренко
    Актер Алексей Петренко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актер Алексей Петренко. Архивное фото
    Актер Алексей Петренко выступает на закрытии IX фестиваля отечественного кино "Московская премьера".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Алексей Петренко и Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина
    Народный артист РСФСР Алексей Васильевич Петренко (справа) и Народная артистка РСФСР Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина в сцене из фильма "Беда".
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    Актер Алексей Петренко
    Актер Алексей Петренко, удостоенный почетного приза Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ за выдающийся вклад в киноискусство, перед началом VII торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел».
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк
    Кинотеатр Иллюзион открыт после ремонта в Москве
    Актер Алексей Петренко с супругой Азиной на торжественной церемонии открытия Московского кинотеатра "Иллюзион", 2013 год.
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк
    Актер Алексей Петренко
    Актер Алексей Петренко на ежегодном приеме Евроазиатского еврейского конгресса (ЕАЕК).
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк
    Сцена из фильма Агония
    Народный артист РСФСР Алексей Васильевич Петренко в роли Распутина в фильме "Агония" (режиссер Элем Климов).
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    VI торжественная церемония вручения Национальной премии в области кинематографии Золотой Орел
    Лауреаты премии "За лучшую мужскую роль" Валентин Гафт, Алексей Петренко, Михаил Ефремов и Юрий Стоянов (слева направо) на VI торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии "Золотой Орел", 2008 год.
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
    Алексей Петренко
    Сцена из спектакля "Серсо". Кока - заслуженный артист РСФСР Алексей Петренко. Театр "Школа драматического искусства".
    RIA News Валерий Плотников | Перейти в фотобанк
    Алексей Петренко
    Актер Алексей Петренко выступает на Dewar`s Чтениях в Центре современной культуры "Гараж".
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

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    Актер Алексей Петренко

    Скоропостижно скончался актер театра и кино, народный артист России Алексей Петренко, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

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    "Двадцать второго февраля 2017 года скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко… Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Васильевича Петренко. Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам",- говорится в сообщении.

    Роли Алексея Петренко
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    Алексей Петренко. Подборка лучших ролей

    Актер родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. Закончил Харьковский театральный институт, курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко. После распределения Петренко оказался в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса. Спустя два года он уже играл в Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе. Через время Игорь Владимиров пригласил Петренко в Ленинградский театр им. Ленсовета. C 1977 года украинец выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной. А с 1991 года Петренко стал штатным актером Киностудии им. М.Горького.

    В Союзе кинематографистов отметили удивительную актерскую игру Петренко, известного по драме Алексея Германа "Двадцать дней без войны", где он исполнил роль летчика Строганова, а также роли Подколесина в "Женитьбе" Виталия Мельникова и американского журналиста Пола Дика в многосерийном фильме "ТАСС уполномочен заявить". Также Петренко известен экранными образами исторических героев. Так, например, в "Пирах Валтасара" он сыграл Сталина, а в "Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе" — Артура Конан Дойля. Всего на счету артиста порядка 80 ролей в кино.

    Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни на 73-м году жизни скончался народный артист России Георгий Тараторкин.

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