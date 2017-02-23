Ушел из жизни Алексей Петренко: этнический украинец и выдающийся актер

Скоропостижно скончался актер театра и кино, народный артист России Алексей Петренко, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

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"Двадцать второго февраля 2017 года скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко… Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Васильевича Петренко. Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам",- говорится в сообщении.

Актер родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. Закончил Харьковский театральный институт, курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко. После распределения Петренко оказался в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса. Спустя два года он уже играл в Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе. Через время Игорь Владимиров пригласил Петренко в Ленинградский театр им. Ленсовета. C 1977 года украинец выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной. А с 1991 года Петренко стал штатным актером Киностудии им. М.Горького.

В Союзе кинематографистов отметили удивительную актерскую игру Петренко, известного по драме Алексея Германа "Двадцать дней без войны", где он исполнил роль летчика Строганова, а также роли Подколесина в "Женитьбе" Виталия Мельникова и американского журналиста Пола Дика в многосерийном фильме "ТАСС уполномочен заявить". Также Петренко известен экранными образами исторических героев. Так, например, в "Пирах Валтасара" он сыграл Сталина, а в "Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе" — Артура Конан Дойля. Всего на счету артиста порядка 80 ролей в кино.

Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни на 73-м году жизни скончался народный артист России Георгий Тараторкин.