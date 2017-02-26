Скончался актер из "Игры престолов" в возрасте 36 лет - СМИ

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В субботу, предположительно, от сердечной недостаточности скончался актер Нил Финглтон (Neil Fingleton). Об этом сообщает газета Sun.

Нил Финглтон исполнял роль гиганта Мега Могучего в сериале "Игра Престолов".

Тридцатишестилетний Финглтон кроме игры в сериале также занимался баскетболом. По данным газеты, в 2007 году он получил звание самого высокого человека в Евросоюзе — его рост составлял около 2,3 метра. Кроме того, он входил в список 25 наиболее высоких людей мира.

"Игра престолов" — американский сериал по мотивам цикла романов "Песнь льда и огня" Джорджа Мартина. Сериал является наиболее популярным в США и в мире, он второй год подряд завоевывает главную награду телевизионной премии "Эмми".