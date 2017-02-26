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    Культура

    Скончался актер из "Игры престолов" в возрасте 36 лет - СМИ

    (обновлено: )39302
    Нил Финглтон в 2007 году получил звание самого высокого человека в Евросоюзе - его рост составлял около 2,3 метра. Кроме того, он входил в список 25 наиболее высоких людей мира.
    Нил Финглтон
    Комсомольская правда

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В субботу, предположительно, от сердечной недостаточности скончался актер Нил Финглтон (Neil Fingleton). Об этом сообщает газета Sun.

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    AT&T покупает "Игру престолов"

    Нил Финглтон исполнял роль гиганта Мега Могучего в сериале "Игра Престолов".

    Тридцатишестилетний Финглтон кроме игры в сериале также занимался баскетболом. По данным газеты, в 2007 году он получил звание самого высокого человека в Евросоюзе — его рост составлял около 2,3 метра. Кроме того, он входил в список 25 наиболее высоких людей мира.

    "Игра престолов" — американский сериал по мотивам цикла романов "Песнь льда и огня" Джорджа Мартина. Сериал является наиболее популярным в США и в мире, он второй год подряд завоевывает главную награду телевизионной премии "Эмми".

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