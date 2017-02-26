Актер Билл Пэкстон скончался на 62 году жизни

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Актер Билл Пэкстон, сыгравший в фильмах "Титаник", "Чужие", "Аполлон-13", скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщает информационный портал TMZ.

По данным издания, актер ушел из жизни в субботу в результате осложнений после операции.

"С тяжелым сердцем мы делимся новостью о том, что Билл Пэкстон ушел из жизни в результате осложнений после операции", — цитирует портал заявление семьи актера. Пэкстон был женат, у него осталось двое детей.

За 40-летнюю карьеру в кино Пэкстон снялся во множестве картин, получивших мировую известность. В частности, он принимал участие в работе над фильмами "Терминатор" (1984), "Чужие" (1986), "Хищник-2" (1990), "Аполлон-13" (1995), "Смерч" (1996) и "Титаник" (1997). Пэкстон трижды становился лауреатом премии "Золотой глобус", дважды – за лучшую мужскую роль, за работу в сериале "Большая любовь".

Ранее сообщалось, что в субботу, предположительно, от сердечной недостаточности скончался актер Нил Финглтон (Neil Fingleton).