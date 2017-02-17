Билеты на Евровидение-2017 вернутся в продажу - Феликсов

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Большинство украинцев, которые хотели купить пропуск на Евровидение-2017, не смогли этого сделать, хотя желающих было невероятное количество. Продажу билетов торжественно запустили во вторник вечером. При том, что 2 000 билетов раскупили за 15 минут, всем остальным, находящимся в очереди, об этом не сообщили, и они еще часами надеялись дождаться своей возможности купить заветный билет. Всего, по данным НТКУ, на 9 концертов Евровидения-2017 будет продано около 70 тысяч билетов. Их стоимость варьируется от 8 до 500 евро, то есть от 228 гривен до 15 тысяч.

Появится ли у желающих еще одна возможность купить билеты на песенный конкурс, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил руководитель Concert.ua Дмитрий Феликсов.

"Договором между продавцом, НТКУ и соглашением с вещательной компанией предусмотрены так называемые квоты — максимальное количество билетов, на которые делегации, вещательная компания, спонсоры, имеют право претендовать. То есть, они могут выкупить, часть билетов они имеют право получить бесплатно. И вопрос заключается в том, что эти максимальные квоты сейчас закреплены за ними, они недоступны для продажи. Как только все официальные лица, связанные с мероприятием, подтвердят свои квоты, они либо заберут этот максимум, либо возьмут чуть меньше. И тогда остатки билетов снова вернутся в продажу", — заверил Феликсов.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.