В Киеве установят 4 тыс камер видеонаблюдения к Евровидению

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Киеве установят четыре тысячи камер видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности гостей столицы на Евровидении-2017, сообщил в пятницу заместитель главы Киевской городской администрации Алексей Резников.

"Для безопасности гостей дополнительно установят 4 тысячи камер видеонаблюдения и дата-центр современного уровня", — цитирует слова Резникова сайт телеканала "112 Украина".

Кроме того, по его словам, киевские власти уже выделили средства на благоустройство города в рамках подготовки к песенному конкурсу. Также город закупил дополнительно 12 трамваев и более ста автобусов.

"Мы начали подготовку команды волонтеров и запустили в производство указатели для улучшения навигации по городу", — добавил Резников.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.