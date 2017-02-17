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    В Киеве установят 4 тыс камер видеонаблюдения к Евровидению

    Тема:

    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (413)

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    Киевские власти уже выделили средства на благоустройство города в рамках подготовки к песенному конкурсу. Также город закупил дополнительно 12 трамваев и более ста автобусов.
    Вид на Киев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Киеве установят четыре тысячи камер видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности гостей столицы на Евровидении-2017, сообщил в пятницу заместитель главы Киевской городской администрации Алексей Резников.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Для безопасности гостей дополнительно установят 4 тысячи камер видеонаблюдения и дата-центр современного уровня", — цитирует слова Резникова сайт телеканала "112 Украина".

    Кроме того, по его словам, киевские власти уже выделили средства на благоустройство города в рамках подготовки к песенному конкурсу. Также город закупил дополнительно 12 трамваев и более ста автобусов.

    "Мы начали подготовку команды волонтеров и запустили в производство указатели для улучшения навигации по городу", — добавил Резников.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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